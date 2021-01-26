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Artista de 69 anos

Com Covid-19, cartunista Laerte Coutinho é internada em UTI em São Paulo

O quadrinista Rafael Coutinho, filho da artista, afirmou que o estado da cartunista "ainda não é grave", mas que "requer cuidados mais rigorosos"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2021 às 17:43

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 17:43

A artista Laerte Coutinho
A artista Laerte Coutinho Crédito: Reprodução redes sociais
A cartunista Laerte Coutinho, que havia anunciado o diagnóstico de Covid-19 na sexta-feira, 22, foi internada na UTI do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, nesta segunda-feira, 25.
O quadrinista Rafael Coutinho, filho da artista de 69 anos, divulgou a informação em um texto publicado em suas redes sociais.
Ele afirmou que o estado da cartunista "ainda não é grave", mas que "requer cuidados mais rigorosos" e que ela deve permanecer pelo menos uma semana na UTI.
Com passagens pelo Estadão, Folha de S.Paulo e jornais icônicos de resistência durante a ditadura como o Pasquim, Laerte é uma das principais cartunistas da velha guarda do Brasil, ao lado de Ziraldo, Angeli, Glauco e outros nomes.
Conhecida pela criação de diversos personagens, como os Piratas do Tietê, o super-herói de moral questionável Overman e o crossdresser Hugo/Muriel, que alterna suas representações de gêneros e brinca com os preconceitos contra transsexuais.
Desde 2009, Laerte assumiu sua identidade LGBT+ e suas charges passaram a representar, com frequência, situações vividas por crossdressers ou pessoas transgênero.
Leia um trecho da nota divulgada por Rafael Coutinho:
"Escrevo aqui em nome da família, para atualiza-los sobre a atual condição de saúde dela. Como muitos já sabem, Laerte está internada com Covid desde o dia 21 de janeiro, no INCor. Está sendo supervisionada pelo dr. Ubiratan Paula Silva. A condição piorou lentamente, e ela foi internada na UTI na noite passada. O estado ainda não é grave, mas requer cuidados mais rigorosos. Ela deve ficar por no mínimo mais uma semana lá, e estamos acompanhando dia a dia a evolução, na torcida para que melhore.
Agradecemos a todes que mandaram mensagens de apoio e carinho, se disponibilizando a ajudar das formas mais variadas. Obrigada, em nome da Laerte, é muito bonito demais ver o amor de todes pelo meu pai."

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