Empresária do ES cria produtos para participantes do "BBB 21"

Rachel Pires, empresária Crédito: Camilla Baptistin

Sling TV Brasil. Na foto abaixo, o ator Léo Fuchs, embaixador da Sling e vestido de Nuvem. Os bons ventos sopram para a empresária Rachel Pires , fundadora da capixaba Nuvem Sublimação. Seus produtos caíram mesmo no gosto das celebridades e, agora, ela tem participação no lendário Big Brother Brasil 2021. Como assim? Rachel foi convidada para produzir as toalhas, bags, necessaire e taças distribuídas como brindes da campanha do novo programa, uma ação proposta pelaNa foto abaixo, o ator, embaixador da Sling e vestido de Nuvem.

O ator Leo Fuchs, embaixador da Sling TV Brasil, usa produtos da Nuvem Sublimação, que estão no BBB21 Crédito: Divulgação

CASA NOVA

O empresário Roberto Puppim, Diretor Geral da Città Engenharia, está a mil por hora com a inauguração da nova sede da empresa, na Mata da Praia, bairro nobre de Vitória. Trata-se de um escritório mais moderno, pensado para recepcionar os clientes e corretores com exclusividade. Para Puppim, o investimento no espaço representa mais um avanço da empresa no mercado imobiliário capixaba. Os reflexos desta expansão serão os lançamentos previstos para 2021 em áreas valorizadas da Grande Vitória.

MODA E ARTE

Flavia Lovatto, Carol Neves e Juliana Neis: encontro na Aleixo Netto Crédito: Mônica Zorzanelli

SAÚDE PARA CARIACICA

Em tempos onde o cuidado com a saúde ganhou ainda mais relevância, os moradores da região de Campo Belo, em Cariacica, comemoram a realização de um antigo sonho. Foi aberta, ontem, a ordem de serviço para o início da segunda etapa de construção do Hospital Estadual Geral de Cariacica, a ser instalado no local.

Uma instalação duplamente celebrada pelo diretor da VTO, Alexandre Schubert, cujo empreendimento, o Parque Leste Oeste, abrigará a nova unidade hospitalar. "Este projeto, um antigo sonho dos moradores de toda a região e do município, representa uma significativa ampliação na oferta de serviços médicos qualificados e especializados para todo o Estado. E traz, também, valorização imobiliária, investimentos urbanísticos e incremento dos setores de comércio e serviços”, afirmou.

Loteamento empresarial de alto nível, o Parque Leste Oeste é um empreendimento que traz na bagagem uma trajetória de construção diferenciada. “Nossa equipe de gestores anteviu, projetou e desenvolveu esse novo empreendimento que, hoje, transforma a região onde está instalado”, comentou o diretor.

REABERTURA DA IGREJA DO ROSÁRIO

Frei Djalmo Fuck, Elisa Taveira, Erika Varejão e Manoel Goes: na reabertura das visitas à Igreja do Rosário, em Vila Velha Crédito: Thuanny Louzada

FORMAÇÃO CONTINUADA

As equipes pedagógicas do Centro Educacional Leonardo da Vinci estão reunidas para um programa de formação que contará com temas como “Etapas do desenvolvimento da criança e do adolescente”, “Provas nos estudos híbridos” e “Câmera aberta durante a aula: problema ou solução?”, além de planejamentos por áreas, para a volta às aulas na segunda (1º). Na programação, destaque para o primeiro dos quatro encontros ao longo do ano que os professores do Ensino Fundamental I da escola terão com os autores do livro “Português Linguagens”, William Cereja e Thereza Cochar. Ambos são educadores de São Paulo com reconhecida formação nas áreas linguística e literária.

VERÃO 2021

Renata Vervloet veste uma das criações da estilista da Soleil, Betina Aguiar, que inaugurou point da sua marca no Antara Beach, em Guarapari Crédito: Carol Machado

GENTILEZA

Em solenidade nesta quinta-feira (28), em Aracruz, o governador Renato Casagrande deu show de gentileza ajudando a vice Jacqueline Moraes a descer do palanque. Crédito: Divulgação

ELAS NA FARMÁCIA

Mais de 70% dos funcionários no segmento de farmácias de manipulação é ocupado pelo sexo feminino. A pesquisa nacional, feita entre março e setembro de 2020, é da Anfarmag e mostrou ainda que o número de funcionários no setor com mestrado ou doutorado subiu quase 50%. Na avaliação da farmacêutica Raigna Vasconcelos, sócia da Farmácia Alquimia, os dados são um retrato positivo da força e importante contribuição da mulher para o mercado de trabalho.

RR FLASHS

Nosso cantor Silva curte férias na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Quem também partiu para dias de descanso na Chapada foi a cerimonialista Stella Miranda.

Amigos de aventura, Fabiana Croce e André Poubel vão curtir o feriado de carnaval entre trilhas e cachoeiras, no Alto Caparaó, Minas Gerais.

Patrícia e Léo de Castro, Ana Cristina e Renato Pretti e os filhos estão de férias sob o sol de Angra dos Reis.