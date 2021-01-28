Estilista do ES conquista famosas como Sasha e Giovanna Ewbank

Luisa Rosa Meirelles é multitalentosa. Formou-se em Direito, mas tem alma de artista. Influenciadora de moda há anos, ela ainda é cantora e diretora criativa de marca capixaba com o seu nome, que faz sucesso no mercado virtual e caiu nas graças de famosas como Sasha Meneguel, a filha da Xuxa, e mais recentemente, da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank.
A marca se destaca por ser "feminina, coleções com destaque aos tecidos confortáveis, cortes despojados e influência lúdica".
Nesta quarta-feira (27), a bela Gio Ewbank surgiu no seu Instagram vestindo o dress Cecília da última coleção da @shop.luisameirelles.
Luisa é filha da empresária Renata Rosa e do advogada Arthur Meirelles.