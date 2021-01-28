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Renata Rasseli

Estilista do ES conquista famosas como Sasha e Giovanna Ewbank

Luisa Meirelles é a diretora criativa de uma marca capixaba que leva o seu nome e caiu no gosto de celebridades nacionais

Públicado em 

28 jan 2021 às 14:53
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

com uma das criações da estilista da Soleil, Betina Aguiar, que inaugurou point da sua marca no Antara Beach, em Guarapari
Luisa Rosa Meirelles Crédito: Divulgação
Luisa Rosa Meirelles é multitalentosa. Formou-se em Direito, mas tem alma de artista. Influenciadora de moda há anos, ela ainda é cantora e diretora criativa de marca capixaba com o seu nome, que faz sucesso no mercado virtual e caiu nas graças de famosas como Sasha Meneguel, a filha da Xuxa, e mais recentemente, da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank.
A marca se destaca por ser "feminina, coleções com destaque aos tecidos confortáveis, cortes despojados e influência lúdica". 
Giovanna Ewbank veste a grife capixaba Luisa Meirelles
Giovanna Ewbank veste a grife capixaba Luisa Meirelles Crédito: Instagram/reprodução
Nesta quarta-feira (27), a bela Gio Ewbank surgiu no seu Instagram vestindo o dress Cecília da última coleção da @shop.luisameirelles. 
Luisa é filha da empresária Renata Rosa e  do advogada Arthur Meirelles. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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