Estilista do ES conquista famosas como Sasha e Giovanna Ewbank

Luisa Rosa Meirelles é multitalentosa. Formou-se em Direito, mas tem alma de artista. Influenciadora de moda há anos, ela ainda é cantora e diretora criativa de marca capixaba com o seu nome, que faz sucesso no mercado virtual e caiu nas graças de famosas como Sasha Meneguel, a filha da Xuxa, e mais recentemente, da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank.