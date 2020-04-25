Renata Rasseli

Ex-BBB Gizelly veste look de estilista do ES em entrevista na TV Gazeta

A furacão elegeu um look da estilista capixaba Paula Hermany para a entrevista que vai ao ar neste sábado, às 14h55, no AGTV

25 abr 2020 às 05:00
Gizelly Bicalho, Crédito: Divulgação
Ex-BBB 20, a advogada criminalista capixaba Gizzelly Bicalho é a entrevistada do programa AGTV, neste sábado, às 14h55,  na nossa TV Gazeta. Depois de ter sido eliminada, a furacão ganhou milhões de fãs e seguidores de dentro e fora do Estado. Em bate-papo descontraído com a jornalista Carol Monteiro, Gizelly anuncia novos  projetos, entre eles o de virar influencer, seguir a carreira artística e atuar em projetos sociais com mulheres vítimas de violência doméstica. 
A ex-BBB Gizzely Bicalho e a jornalista Carol Monteiro
A ex-BBB Gizzely Bicalho e a jornalista Carol Monteiro Crédito: Divulgação
"Ela me disse que a ficha ainda não caiu! Que está muito surpresa com toda repercussão aqui fora... de saber que o Brasil amou o jeito espontâneo dela", adiantou Carol para RR.  Durante a entrevista, a ex-BBB disse que não vai abandonar o Direito e que pretende "usar seu conhecimento criminal para exercer o bem".
Para a entrevista, a advogada vestiu um look sensual da famosa estilista capixaba de beachwear Paula Hermany. 

BEAUTY

Heyd Tex, Ericles Santos, Gizelly Bicalho, Whagner Torezani e Romário Rocha
Heyd Tex, Ericles Santos, Gizelly Bicalho, Whagner Torezani e Romário Rocha Crédito: Divulgação
Antes da entrevista, a ex-BBB se produziu no salão MAWT, pela equipe de Whagner Torezani.  "Ela passou a manhã desta quinta-feira (23) aqui  no salão se cuidado, antes de dar entrevista para TV GAZETA. Fez cabelo, make, unha e sobrancelhas", contou Whagner. "Vamos cuidar de todas as produções dela. Neste sábado, ela retorna ao salão para se preparar para a Live da Ivete Sangalo"

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

