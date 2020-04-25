Ex-BBB Gizelly veste look de estilista do ES em entrevista na TV Gazeta

Ex-BBB 20, a advogada criminalista capixaba Gizzelly Bicalho é a entrevistada do programa AGTV, neste sábado, às 14h55, na nossa TV Gazeta. Depois de ter sido eliminada, a furacão ganhou milhões de fãs e seguidores de dentro e fora do Estado. Em bate-papo descontraído com a jornalista Carol Monteiro, Gizelly anuncia novos projetos, entre eles o de virar influencer, seguir a carreira artística e atuar em projetos sociais com mulheres vítimas de violência doméstica.
"Ela me disse que a ficha ainda não caiu! Que está muito surpresa com toda repercussão aqui fora... de saber que o Brasil amou o jeito espontâneo dela", adiantou Carol para RR. Durante a entrevista, a ex-BBB disse que não vai abandonar o Direito e que pretende "usar seu conhecimento criminal para exercer o bem".
Para a entrevista, a advogada vestiu um look sensual da famosa estilista capixaba de beachwear Paula Hermany.
BEAUTY
Antes da entrevista, a ex-BBB se produziu no salão MAWT, pela equipe de Whagner Torezani. "Ela passou a manhã desta quinta-feira (23) aqui no salão se cuidado, antes de dar entrevista para TV GAZETA. Fez cabelo, make, unha e sobrancelhas", contou Whagner. "Vamos cuidar de todas as produções dela. Neste sábado, ela retorna ao salão para se preparar para a Live da Ivete Sangalo".