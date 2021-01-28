Buyout: reservar o hotel inteiro vira tendência do luxo na pandemia

Hotel Four Seasons Maldivas Crédito: Divulgação

Para garantir privacidade e segurança sanitária, reservar o hotel inteiro é uma tendência na pandemia principalmente no segmento de luxo. Buyout é o termo em inglês usado no setor de viagens e turismo quando um único cliente fecha um hotel. Antes da pandemia, o modelo já acontecia para eventos familiares ou empresariais, mas com a pandemia, o buyout ganhou força. O jargão vem do mundo empresarial, onde buyout significa comprar uma empresa, ou parte dela, e assumir o controle.

Além ter acesso a todos os serviços normalmente oferecidos pelo hotel, quem faz buyout também customiza a hospedagem e tem experiências personalizadas.

E a tendência chegou ao Brasil. Dois exemplos de hotéis no litoral que oferecem buyout são o cearense Casana , na Praia do Preá, perto de Jericoacoara, e o potiguar Kilombo Villas, em Sibaúma, nos arredores de Pipa. O Casana tem apenas oito espaçosos bangalôs com vista para o mar, incluindo um com dois quartos e outro com beliches. O Kilombo oferece dez acomodações com decorações únicas,

Em uma escala maior, a rede canadense Four Seasons tem hoje mais de 750 opções de hospedagem no que chama de private retreats: apartamentos, casas ou villas dentro dos hotéis. Recentemente, o grupo hoteleiro inaugurou cinco residências no Parque Nacional Serengeti, na Tanzânia. Já nas Maldivas a villa de sete quartos pode acomodar até 20 pessoas em uma ilha particular no FS Private Island at Voavah, Baa Atoll.

MESVERSÁRIO

Caio e Bia Perenzin comemoraram os 5 meses de Antônio, em Trancoso, na Bahia, com a família em férias Crédito: Divulgação

DIA INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO DE DADOS

Nesta quinta, dia 28, é o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, e a data traz mais uma vez em destaque as mudanças e adaptações que as empresas de diversos setores e serviços precisam fazer para seguir as novas regras e normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, número 13.709/2018, que entrou em vigor a partir de 18 de setembro de 2020, mas as fiscalizações e penalidades passarão a vigorar a partir de 1º de agosto deste ano. Segundo o advogado e Presidente do Conselho Estadual de Ética, Antônio Augusto Genelhu Júnior, muitos ainda não sabem o objetivo principal da lei, que é regulamentar o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais tratados dentro do território brasileiro, a fim de resguardar o direito dos cidadãos à liberdade e privacidade. Ele faz o alerta para que empresas e pessoas que lidam com o tratamento de dados pessoais não deixem as adaptações para a última hora e já comecem a estabelecer a criação de culturas internas de proteção destes, afinal, a partir de agosto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) estará atenta à fiscalização. “Vamos viver uma mudança brusca que se faz mais que necessária e nos colocará em um cenário de segurança jurídica através da padronização de normas e práticas”, explica.

FAMÍLIA

Marcia, Sofia, Fausto Junior e Fausto Cremasco: nos agitos da Aleixo Netto Crédito: Léo Gurgel

ESTILO E VISAGISMO

Maya Gobira Meneghelli reúne mais uma turma para sua Consultoria de coloração pessoal e visagismo, neste sábado (30), às 9h, na Desapegue Praia do Canto.

MPB E MODA

Zeca Alves irá levar a nova MPB para a o espaço de Verônica Dadalto nesta quinta, 28. O músico promete embalar a segunda edição do mercadinho tropical, em clima de happy hour.

JANTAR

Álvaro e Ursula Estrella: na Praia do Canto Crédito: Léo Gurgel

SUCESSO NA PANDEMIA

Com 20 anos de carreira, o designer de interiores Carmo Della Mota comemora 1 ano do seu escritório, que foi inaugurado em plena pandemia. "Durante o isolamento social, aprofundei as minha metas, investi no meu sonho e fui tendo resultados online, fazendo projetos para São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E foi aí que vi que era o momento. Montei uma equipe com dois profissionais e estou crescendo".

VERÃO 2021

Isabela Bragança: na orla de Camburi Crédito: Monique Jannut

CASAMENTO

Bárbara Ferretti e Rondelson Dalpra Júnior dizem sim-sim neste sábado (30), na Casa Santa Teresa, com decoração de Tais Vaz e coordenação de Mariah Arreguy. A animação ficará por conta da dupla Higino e Gabriel.

ATUALIZAÇÃO

A fisioterapeuta dermato-funcional, Vanessa Becacici, esteve no Karman University maior centro de saúde estética avançada do Brasil, localizado em BH, para o curso de atualização, no último final de semana Crédito: Divulgação

RR FLASHS

Enza Rafaela Camata e Ricardo Abelha comemoram a chegada de Antonella, para fazer companhia aos irmãozinhos Rafaella e Enrico. Vovó Rita Camata está toda boba.

Carol Neves recebe nesta quinta-feira (28) para o lançamento de uma collab Florela + Studio Castro, em seu ateliê da Praia do Canto.

Luana Matias Fontana partiu para São Paulo, onde vai cursar o 3º ano do Ensino Médio na Faap.