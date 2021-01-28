Buyout: reservar o hotel inteiro vira tendência do luxo na pandemia

Para garantir privacidade e segurança sanitária, reservar o hotel inteiro é uma tendência na pandemia principalmente no segmento de luxo. Buyout é o termo em inglês usado no setor de viagens e turismo quando um único cliente fecha um hotel. Antes da pandemia, o modelo já acontecia para eventos familiares ou empresariais, mas com a pandemia, o buyout ganhou força. O jargão vem do mundo empresarial, onde buyout significa comprar uma empresa, ou parte dela, e assumir o controle.
Além ter acesso a todos os serviços normalmente oferecidos pelo hotel, quem faz buyout também customiza a hospedagem e tem experiências personalizadas.
E a tendência chegou ao Brasil. Dois exemplos de hotéis no litoral que oferecem buyout são o cearense Casana , na Praia do Preá, perto de Jericoacoara, e o potiguar Kilombo Villas, em Sibaúma, nos arredores de Pipa. O Casana tem apenas oito espaçosos bangalôs com vista para o mar, incluindo um com dois quartos e outro com beliches. O Kilombo oferece dez acomodações com decorações únicas,
Em uma escala maior, a rede canadense Four Seasons tem hoje mais de 750 opções de hospedagem no que chama de private retreats: apartamentos, casas ou villas dentro dos hotéis. Recentemente, o grupo hoteleiro inaugurou cinco residências no Parque Nacional Serengeti, na Tanzânia. Já nas Maldivas a villa de sete quartos pode acomodar até 20 pessoas em uma ilha particular no FS Private Island at Voavah, Baa Atoll.
MESVERSÁRIO
DIA INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO DE DADOS
Nesta quinta, dia 28, é o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, e a data traz mais uma vez em destaque as mudanças e adaptações que as empresas de diversos setores e serviços precisam fazer para seguir as novas regras e normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, número 13.709/2018, que entrou em vigor a partir de 18 de setembro de 2020, mas as fiscalizações e penalidades passarão a vigorar a partir de 1º de agosto deste ano. Segundo o advogado e Presidente do Conselho Estadual de Ética, Antônio Augusto Genelhu Júnior, muitos ainda não sabem o objetivo principal da lei, que é regulamentar o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais tratados dentro do território brasileiro, a fim de resguardar o direito dos cidadãos à liberdade e privacidade. Ele faz o alerta para que empresas e pessoas que lidam com o tratamento de dados pessoais não deixem as adaptações para a última hora e já comecem a estabelecer a criação de culturas internas de proteção destes, afinal, a partir de agosto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) estará atenta à fiscalização. “Vamos viver uma mudança brusca que se faz mais que necessária e nos colocará em um cenário de segurança jurídica através da padronização de normas e práticas”, explica.
FAMÍLIA
ESTILO E VISAGISMO
Maya Gobira Meneghelli reúne mais uma turma para sua Consultoria de coloração pessoal e visagismo, neste sábado (30), às 9h, na Desapegue Praia do Canto.
MPB E MODA
Zeca Alves irá levar a nova MPB para a o espaço de Verônica Dadalto nesta quinta, 28. O músico promete embalar a segunda edição do mercadinho tropical, em clima de happy hour.
JANTAR
SUCESSO NA PANDEMIA
Com 20 anos de carreira, o designer de interiores Carmo Della Mota comemora 1 ano do seu escritório, que foi inaugurado em plena pandemia. "Durante o isolamento social, aprofundei as minha metas, investi no meu sonho e fui tendo resultados online, fazendo projetos para São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E foi aí que vi que era o momento. Montei uma equipe com dois profissionais e estou crescendo".
VERÃO 2021
CASAMENTO
Bárbara Ferretti e Rondelson Dalpra Júnior dizem sim-sim neste sábado (30), na Casa Santa Teresa, com decoração de Tais Vaz e coordenação de Mariah Arreguy. A animação ficará por conta da dupla Higino e Gabriel.
ATUALIZAÇÃO
RR FLASHS
Enza Rafaela Camata e Ricardo Abelha comemoram a chegada de Antonella, para fazer companhia aos irmãozinhos Rafaella e Enrico. Vovó Rita Camata está toda boba.
Carol Neves recebe nesta quinta-feira (28) para o lançamento de uma collab Florela + Studio Castro, em seu ateliê da Praia do Canto.
Luana Matias Fontana partiu para São Paulo, onde vai cursar o 3º ano do Ensino Médio na Faap.
No próximo dia 04, as professoras da BT Vitória, Larissa Simões e Nicole Lombardi, comandam o aulão especial Bodytech Vitória na Ilha, com ioga e funcional no Bosque José Morais, na Ilha do Frade, a partir das 7h30.