FOTOS: Capixabas descobrem points isolados do verão no ES na pandemia

O capixaba descobriu e redescobriu o ES durante a pandemia. Muita gente optou pelas viagens curtas em busca de points isolados do Estado. E ninguém se decepcionou com o que viu: praias azuis e cachoeiras revigorantes fizeram parte do roteiro de queridos de RR. A servidora pública Fabiana Croce, que sempre viaja para fora nas suas férias, desta vez, resolveu desbravar o ES. Tomou banho de mar em Itaúnas, tomou banho de cachoeira em Santa Leopoldina, na região Norte, curtiu praia com amigos em Aracruz.
Apaixonadas pelo verão, as irmãs Andréia e Vanda Lopes também elegeram praias desertas nesta estação e ficaram encantadas com a beleza e a paz da praia do Sauê, em Aracruz.
Confira as dicas dos nossos turistas locais e bom restinho de verão!
PRAIA DO SAUÊ, ARACRUZ
ILHAS ITATIAIA, VILA VELHA
"Descobri com essa pandemia que não precisamos ir longe para curtir dias de paraíso"