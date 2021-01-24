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Renata Rasseli

FOTOS: Capixabas descobrem points isolados do verão no ES na pandemia

As praias desertas de Aracruz e Anchieta e as cachoeiras de Santa Teresa e Santa Leopoldina são alternativas para quem quer fugir de aglomeração

Públicado em 

24 jan 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fabiana Croce, na cachoeira Véu de Noiva, em Santa Leopoldina
Fabiana Croce: na Cachoeira Véu de Noiva, em Santa Leopoldina Crédito: André Poubel
O capixaba descobriu e redescobriu o ES durante a pandemia. Muita gente optou pelas viagens curtas em busca de points isolados do Estado. E ninguém se decepcionou com o que viu: praias azuis e cachoeiras revigorantes fizeram parte do roteiro de queridos de RR. A servidora pública Fabiana Croce, que sempre viaja para fora nas suas férias, desta vez, resolveu desbravar o ES. Tomou banho de mar em  Itaúnas, tomou banho de cachoeira em Santa Leopoldina, na região Norte, curtiu praia com amigos em Aracruz. 
Apaixonadas pelo verão, as irmãs Andréia e Vanda Lopes também elegeram praias desertas nesta estação e ficaram encantadas com a beleza e a paz da praia do Sauê, em Aracruz. 
Confira as dicas dos nossos turistas locais e bom restinho de verão!

PRAIA DO SAUÊ, ARACRUZ

Vanda e Andreia Lopes, na Praia do Sauê, em Aracruz
Vanda e Andreia Lopes, na Praia do Sauê, em Aracruz Crédito: Divulgação

ILHAS ITATIAIA, VILA VELHA

André Poubel, nas Ilhas Itatiaia, Vila Velha
André Poubel Crédito: Divulgação
"Descobri com essa pandemia que não precisamos ir longe para curtir dias de paraíso"
André Poubel -

UBU, ANCHIETA

Lívia Flores curtindo férias em Ubu, Anchieta Crédito: Amanda Mello

RIACHO DOCE, ITAÚNAS

Renata Rosa, em Itaúnas
Renata Rosa, no Riacho Doce, em Itaúnas Crédito: Divulgação

PRAIA FORMOSA, SANTA CRUZ, ARACRUZ

Stella Miranda e Zeller Bernardino, na Praia Formosa, em Aracruz
Stella Miranda e Zeller Bernardino Crédito: Divulgação

CAPARAÓ

José Luiz Gobbi, Patrimônio da Penha, Caparaó
José Luiz Gobbi, Patrimônio da Penha, Caparaó Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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Aracruz Verão Vila Velha Santa Leopoldina Verão no ES
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