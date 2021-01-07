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Moda

As peças favoritas de capixabas para curtir o verão no ES

Bermuda de linho, lenço e o short godê são as peças escolhidas pelas entrevistadas. Elas dão as dicas de como usar as tendências da moda
Cássia Rocha Souza

Cássia Rocha Souza

Publicado em 

07 jan 2021 às 05:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 05:00

Peças deser
Peças-crush do verão 2021: os escolhidos foram o lenço, a bermuda de linho e o short godê. Crédito: Acervo pessoal / Reprodução Pinterest
Verão
O verão está bombando e este é o momento de deixar de lado as peças mais pesadas e com pouca cor e apostar em looks leves e cheios de vida. A estação exige uma atualizada nos looks para opções mais frescas.
Muita gente aproveita para tirar do guarda-roupas peças como shorts, blusas de alças finas e chapéus. Tudo para suportar com estilo as altas temperaturas. Há ainda quem eleja uma peça-coringa, a favorita, para aproveitar a estação. E ela acaba aparecendo em várias produções durante toda a estação.
A consultora de imagem e estilo Renata Cani é uma dessas pessoas. Ela aderiu à bermuda de linho como seu 'crush' de verão e compõe vários looks com a peça. O tecido mais sofisticado garante elegância à composição, mas não deixa de ser fresquinho, ideal para o calor. “Supertendência que transita bem em todos os ambientes, desde a praia até um look de trabalho mais despojado. Brincando com outras peças, você consegue montar composições muito interessantes, mesmo nesse calorão”, diz Renata.
Renata Cani apostou em um look o
A consultora de imagem Renata Cani escolheu a bermuda de linho como peça favorita para o verão 2021 Crédito: Arcevo pessoal

PEÇA VERSÁTIL

Monica Sousa é consultora de moda, criadora de conteúdo e modelo. E sua aposta de peça para o verão é o clássico lenço, que se apresenta como uma ótima escolha e é uma das tendências da estação. Ele é multifuncional e pode ser utilizado como acessório ou peça de roupa.
Em seu Instagram, Monica dá dicas de como usar o lenço no cabelo, no pescoço, no pulso, como top, como cinto ou até mesmo como um detalhe na bolsa ou chapéu. “Além de deixar o look mais estiloso, ele também é versátil, podendo ser usado da praia a um happy hour. Use de várias formas”, diz.
Para quem quer investir no acessório a dica é abusar da criatividade. "O lenço é um acessório de baixo custo e um ótimo investimento”, ressalta. 

SHORT GODÊ

A universitária e digital creator Júlia Lopes também tem a peça queridinha deste verão: o short godê. Apesar de dividir opiniões, o modelo vem ganhando várias adeptas, incluindo fashionistas, e está em alta nesta temporada. “É a peça que mais tenho usado. Sei que ele é polêmico, mas eu particularmente amo! Ele é a cara do verão”, diz.
Ela explica que o godê acabou se tornando seu favorito porque é diferente e ousado, curto na medida certa e, por ser mais larguinho, ideal para usar na época mais quente. “Ele imita uma saia e fica lindo com cropped, t-shirt e até camisa, para looks mais chiques. Para quem tem receio de aderir, recomendo se jogar, porque ele fica lindo em todos os corpos”, diz Júlia.
Uma dica  é tentar combinar o short com algo mais básico na parte de cima. “Como o cropped mais justo no corpo, por conta do volume que o short godê já tem na parte debaixo, criando o look equilibrado”, finaliza.

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