As peças favoritas de capixabas para curtir o verão no ES

Peças-crush do verão 2021: os escolhidos foram o lenço, a bermuda de linho e o short godê. Crédito: Acervo pessoal / Reprodução Pinterest

O verão está bombando e este é o momento de deixar de lado as peças mais pesadas e com pouca cor e apostar em looks leves e cheios de vida. A estação exige uma atualizada nos looks para opções mais frescas.

Muita gente aproveita para tirar do guarda-roupas peças como shorts, blusas de alças finas e chapéus. Tudo para suportar com estilo as altas temperaturas. Há ainda quem eleja uma peça-coringa, a favorita, para aproveitar a estação. E ela acaba aparecendo em várias produções durante toda a estação.

A consultora de imagem e estilo Renata Cani é uma dessas pessoas. Ela aderiu à bermuda de linho como seu 'crush' de verão e compõe vários looks com a peça. O tecido mais sofisticado garante elegância à composição, mas não deixa de ser fresquinho, ideal para o calor. “Supertendência que transita bem em todos os ambientes, desde a praia até um look de trabalho mais despojado. Brincando com outras peças, você consegue montar composições muito interessantes, mesmo nesse calorão”, diz Renata.

A consultora de imagem Renata Cani escolheu a bermuda de linho como peça favorita para o verão 2021 Crédito: Arcevo pessoal

PEÇA VERSÁTIL

Monica Sousa é consultora de moda, criadora de conteúdo e modelo. E sua aposta de peça para o verão é o clássico lenço, que se apresenta como uma ótima escolha e é uma das tendências da estação. Ele é multifuncional e pode ser utilizado como acessório ou peça de roupa.

Em seu Instagram, Monica dá dicas de como usar o lenço no cabelo, no pescoço, no pulso, como top, como cinto ou até mesmo como um detalhe na bolsa ou chapéu. “Além de deixar o look mais estiloso, ele também é versátil, podendo ser usado da praia a um happy hour. Use de várias formas”, diz.

Para quem quer investir no acessório a dica é abusar da criatividade. "O lenço é um acessório de baixo custo e um ótimo investimento”, ressalta.

SHORT GODÊ

digital creator Júlia Lopes também tem a peça queridinha deste verão: A universitária etambém tem a peça queridinha deste verão: o short godê . Apesar de dividir opiniões, o modelo vem ganhando várias adeptas, incluindo fashionistas, e está em alta nesta temporada. “É a peça que mais tenho usado. Sei que ele é polêmico, mas eu particularmente amo! Ele é a cara do verão”, diz.

Ela explica que o godê acabou se tornando seu favorito porque é diferente e ousado, curto na medida certa e, por ser mais larguinho, ideal para usar na época mais quente. “Ele imita uma saia e fica lindo com cropped, t-shirt e até camisa, para looks mais chiques. Para quem tem receio de aderir, recomendo se jogar, porque ele fica lindo em todos os corpos”, diz Júlia.