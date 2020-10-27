Vem verão: veja as novidades das marcas capixabas para moda praia

Peças feito à mão, estampas exclusivas e cores são as tendências para o verão 2021 Crédito: Eduarda Gomes

O verão será colorido, cheio de texturas e democrático. Pelo menos na moda praia. E as marcas capixabas já apresentam as tendências e suas apostas para a estação. A estilista Suzana Hamasaki, da Bordot, conta que a marca preparou uma coleção aconchegante, delicada e atemporal, como pede o atual momento. "Nada descartável, algo que você possa usar nos próximos verões sem medo de errar". Intitulada de Amores e flores, a aposta será em peças que vão da praia ao streetwear, com tecidos tecnológicos, macios e confortáveis.

As estampas exclusivas trazem florais delicados e estourados, poás, bocas, geométricos, animal prints e o contraste entre as cores quentes e suaves. Susana diz que, no Estado, a aposta é sempre no biquíni de lacinho e o top cortininha. "Mas, neste verão, além de trazer peças mais trabalhadas nestes modelos, estamos apostando em peças mais 'glam' com argolas, nós, recortes, como os biquínis e maiôs de um ombro só. A calcinha asa delta também vem forte".

Já saias pareô transpassadas, com e sem babados, se transformam em saídas de praia. "Vestidos amplos, com babados, recortes e mix de cores também vão colorir o verão", diz a estilista.

VIAGEM PELA BAHIA

Depois do sucesso do verão passado, quando trouxe uma coleção inspirada no reggae com muito patchwork, mix de estampas e trabalho manual - o biquíni usado por Anitta numa rede social esgotou em algumas horas -, a Borana aposta na coleção inspirada na Bahia. Nas araras muitas cores, detalhes e texturas. "É a coleção mais linda que já criei. Mergulhei numa viagem para Bahia e pensei muito na mala de viagem. O que seria lindo, prático e versátil? O top do biquíni, a saia e a pantalona que podem ser usados tanto na praia quanto à noite. Basta trocar alguns acessórios e a produção se transforma", conta a estilista Patiara Aguiar.

O azul é uma das apostas da Borana. As peças, como esse biquíni, foram personalizados em texturas Crédito: Felipe Didati

A coleção partiu de um poema escrito pela própria estilista. Nele está escrito: "A alma mais sossegada, a pele mais bronzeada, a vida mais colorida. Ah... É essa tal de Bahia. Confia". O feito à mão é o DNA da marca e está presente em todas as peças, como na alça trançada ou nas estampas pintadas em aquarela. "O handmade faz parte da marca e eu sempre vou valorizar esse tipo de trabalho", diz a capixaba.

Biquínis com estampas exclusivas e a saia também prometem fazer sucesso Crédito: Eduarda Gomes

As peças também estarão coloridas com muito rosa, damasco, azul e laranja, que foram personalizadas em texturas. "O primeiro modelo da coleção lançado, um biquíni de nó, acabou em 2 dias. Destaque também para os modelos trançados na barriga", conta Patiara. A fotos da campanha foram feitas em Trancoso. "Tem o clima do lifestyle do verão baiano, diz.

MULHERES REAIS

As hot pants prometem fazer sucesso no verão da Pynappel Crédito: Junior Brunow

Valorizando o empoderamento das mulheres. É assim que Pynappel se prepara para o verão 2021, com a coleção intitulada Deusa do Amor. "Criamos peças para que todas as mulheres se sintam realmente representadas, que não estejam usando apenas um biquíni, mas um conceito que foi criado por mulheres reais, fortes e pretas", conta a empresária Roselene Cardoso.

A estampa, que é a combinação das cores menta e rosé, chega com tudo no verão 2021 Crédito: Junior Brunow

Destaque para o top e a hot pant Ula que foram confeccionados na estampa Afrodite, acompanhadas da delicadeza da lese e a cor vibrante do neon. "Nas cores apostamos nas combinações candy". A estilista aposta ainda, como a peça sensação do verão, no top bronze e na calcinha vênus com a estampa que é a combinação das cores menta e rosé.

VERÃO CHEIO DE SOL

A Magia do Mar buscou inspiração no refúgio da casa e no sol para criar a coleção Sollar. "Aprendemos a viver em uma nova realidade, mas acreditamos que o futuro será generoso e o verão, um recomeço", conta a estilista Paula Deps.

Peças lisas com texturas diferenciadas é a aposta da Magia do Mar para o verão Crédito: Divulgação

Ela diz que para o verão 2021 a equipe criou uma coleção que destaca a diversidade. "A Magia é uma marca com uma variedade de modelagens que permite atender um público diverso", garante. Nas araras há biquínis e maiôs de dupla face, peças de um ombro só, biquínis lisos com texturas diferenciadas, saídas de praia estilo quimono, estampas de frutas e amarrações e aviamentos de metal. "Apostamos no pink, coral e atol (um verde lavado)", conta Paula.

Os maiôs e biquínis com amarrações prometem ser o hit da coleção Crédito: Divulgação