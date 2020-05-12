O lenço é o novo top

Liso, estampado, de seda ou outras texturas, dá para trabalhar com tudo o que você tiver em casa. E se você estiver se sentindo criativa, também dá para experimentar outros tipos de amarrações e multiplicar suas opções de looks, como colocar uma terceira peça por cima, por exemplo, para não deixar os ombros à mostra.
Para um mood mais praiano use com peças de linho e rasteirinhas.
Aposte em um lenço supercolorido para alegrar o visual e deixá-lo a cara do verão.
A calça de alfaiataria deixa a produção super equilibrada e na medida certa, entre o mood cool de verão e o sofisticado.
As modelos minimalistas ficam perfeitos misturados a jeans de cintura super alta, sem muitos acessórios para o lenço ser o protagonista!