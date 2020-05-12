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Dicas da Nanda

O lenço é o novo top

O lenço usado como top é a bola da vez para deixar seus looks mais estilosos

Públicado em 

12 mai 2020 às 20:24
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Frescos e estilosos, os lenços são tendência na estação. Crédito: Pinterest
Liso, estampado, de seda ou outras texturas, dá para trabalhar com tudo o que você tiver em casa. E se você estiver se sentindo criativa, também dá para experimentar outros tipos de amarrações e multiplicar suas opções de looks, como colocar uma terceira peça por cima, por exemplo, para não deixar os ombros à mostra.
Blazer, colete, kimono, a terceira peça grante um 'up' ao look. Crédito: Pinterest
Para um mood mais praiano use com peças de linho e rasteirinhas.
Livre, leve e solto. Crédito: Pinterest
Aposte em um lenço supercolorido para alegrar o visual e deixá-lo a cara do verão.
Cores vibrantes e acessórios descontraídos formam o mood verão. Crédito: Pinterest
A calça de alfaiataria deixa a produção super equilibrada e na medida certa, entre o mood cool de verão e o sofisticado.
Composição perfeita: lenço e calça de alfaiataria.  Crédito: Pinterest
As modelos minimalistas ficam perfeitos misturados a jeans de cintura super alta, sem muitos acessórios para o lenço ser o protagonista!
Associe a peça a um jeans básico. Crédito: Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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