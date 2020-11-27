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Short godê: saiba como usar o modelo que está causando polêmica

A peça  divide opiniões, mas tem potencial de ser a peça-desejo da temporada de verão. Está pensando em dar uma chance para o modelo? Confira as dicas da especialista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 06:02

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 06:02

Short godê
Algumas variações do modelo incluem outros elementos do jeans que fazem sucesso, como o desfiado. Crédito: Reprodução Pinterest
É inegável que o short jeans é um clássico da temporada de calor e a cada ano ganha um detalhe diferente, mas nunca sai de cena. Dessa vez, quem aparece pra compor os looks do período de altas temperaturas é o modelo godê, que dividiu opiniões desde a sua primeira aparição na passarela do estilista norte-americano Alexander Wang. Mas a peça tem conquistado fashionistas e muitas adeptas. Ele aparece em várias cores e tecidos e, ao que tudo indica, vai ser o hit do verão.
A consultora de imagem e estilo e produtora de moda Carol Maria Rezende explica que é um short inspirado na saia godê, que tem um corte enviesado e com aspecto de movimento, um efeito de ondulação. É apenas uma adaptação do modelo da saia para o short. A peça valoriza a região do quadril e passa a sensação de cintura mais fina, principalmente quando ela é mais alta. Causa um efeito geral de silhueta mais fina, destaca.
Sobre a polêmica, a profissional acredita que seja questão de se acostumar com a nova proposta que, segundo ela, é diferente e interessante. O fato de ele acrescentar um certo volume à região do quadril por conta da concentração de tecido, pode causar estranhamento em algumas pessoas, salienta Carol.
Dentre os principais argumentos das defensoras da tendência, está o conforto do short godê em relação aos outros modelos em jeans que, geralmente, são mais limitantes. A moda comfy é uma tendência, até porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão passando mais tempo em casa e isso exige mais conforto, pontua a consultora.
Enquanto a polêmica rola nas redes sociais, teve quem não gostou em um primeiro momento, mas acabou aderindo mais tarde. 

COMO USAR

Short godê
As diferentes aberturas e comprimentos ajudam a adaptar o modelo aos diferentes tipo de corpos. Crédito: Reprodução Pinterest
"A dica para equilibrar, principalmente para quem já tem o quadril largo, é que o comprimento do short ultrapasse a parte mais larga da região"
Carol Maria Rezende - Consultora de Imagem e Estilo e produtora de moda
A peça está super em alta e a adesão depende de gosto, estilo e personalidade. Carol destaca que, por se tratar de uma peça mais informal, é importante estar atenta à ocasião. Além disso, como é um short larguinho e livre, ao mesmo tempo que ele permite mais movimentos, ele expõe mais também. Então, caso esteja com uma criança, por exemplo, e for precisar abaixar para atendê-la, é preciso ter cuidado para não mostrar mais que o desejado, complementa.
A peça é uma ótima pedida para quem tem pouco volume na região do quadril, porém a ideia de que quem tem quadril largo está proibida de aderir à trend é um mito, basta pensar em alguns truques simples para valorizar cada tipo de corpo.
A dica para equilibrar, principalmente para quem já tem o quadril largo, é que o comprimento do short ultrapasse a parte mais larga da região, porque, caso ele termine exatamente nessa área, ele tende a evidenciá-la ainda mais, explica a consultora.
Como a peça chama atenção, ela precisa ser a protagonista do look, então a escolha da blusa é muito importante para a composição do visual. Como o shortinho abre embaixo, opte por uma peça mais justa em cima, finaliza.

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