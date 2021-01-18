Óculos de sol: 5 tendências para se inspirar e aderir neste verão

Lentes coloridas, armações geométricas e o tradicional "gatinho" estão entre os favoritos. Crédito: Reprodução Pinterest

Verão bombando, férias para muita gente e dias de sol e calor. Alguns cuidados devem ser reforçados nessa época, como o uso do protetor solar e do óculos de sol. As principais tendências do acessório incluem lentes coloridas e formatos despojados que prometem dar um “up” até nos visuais mais básicos. E, com tantas opções disponíveis, dá para se proteger com muito estilo.

Ana Luiza Azevedo, diretora das Óticas Paris, garante que algumas opções estão sempre no gosto do público: aviador, estilo gatinho, quadrado e redondo. Mas as pessoas estão buscando opções cada vez mais variadas e que correspondem ao seu estilo. “Muitos combinam os óculos com os 'looks', buscando sempre peças com cores ousadas. A moda está cada vez mais democrática e tem opção para todos os gostos”, destaca.

Ela conta que as marcas têm apostado bastante nas armações com formatos geométricos, como hexagonais e octogonais. Além deles, outro hit são as lentes coloridas, geralmente, mais procuradas por mulheres para valorizar o olhar, já que não o esconde, como as versões mais escuras.

COMO ESCOLHER O MODELO

A consultora de estilo Priscila Nalesso diz que é preciso analisar as linhas que compõem o formato. “Óculos com linhas retas trazem mais maturidade, força e superioridade. Já com linhas curvas - óculos com formato mais arredondado -, trazem delicadeza, suavidade e feminilidade”, salienta.

O ideal é analisar um conjunto de fatores para uma escolha assertiva. "As características do rosto, o seu estilo (sensações do que quer comunicar com sua imagem), a estética e o estilo de vida”, diz a profissional.

Apesar do hit dos óculos coloridos, Priscila alerta que eles não caem bem para todos as pessoas. “Tudo que é tendência fica muito em evidência e, muitas vezes, acabamos caindo nessa de querer algo que a maioria tem. Mas as candy colors, por exemplo, não são cores que se adaptam a todos os estilos. São cores claras e suaves, que passam uma sensação de calma, delicadeza e leveza. Vamos imaginar alguém que queira passar uma imagem de mais força ou maturidade, essas cores não se encaixam nessas sensações”, explica.

Outro fator importante é o formato do rosto. "Deve-se buscar harmonia com as formas que são predominantes em seu rosto, mas não pode ser o único ponto”, diz.

MODELOS

Segundo consultora de estilo Libania Ribeiro para escolher o modelo certo é preciso estar atento ao estilo, o material, os detalhes e o objetivo de imagem. A profissional dá algumas dicas para que o formato seja utilizado a seu favor no momento da escolha.

Rosto oval: é o rosto mais fácil de combinar. Pessoas com esse formato de rosto podem aproveitar todos os modelos, sejam eles quadrados, redondos ou ovais;

é o rosto mais fácil de combinar. Pessoas com esse formato de rosto podem aproveitar todos os modelos, sejam eles quadrados, redondos ou ovais; Rosto redondo : as armações perfeitas para esse formato de rosto são as mais anguladas - quadradas ou retangulares;



: as armações perfeitas para esse formato de rosto são as mais anguladas - quadradas ou retangulares; Rosto triangular: os mais indicadas para os rostos triangulares são os modelos com armações mais finas ou com a parte inferior mais ovais;



os mais indicadas para os rostos triangulares são os modelos com armações mais finas ou com a parte inferior mais ovais; Rosto quadrado: para suavizar e gerar um equilíbrio, os modelos arredondados são ideias para esse formato de rosto.



5 TENDÊNCIAS

O tradicional aviador e a armação branca também têm seu espaço. Crédito: Reprodução Pinterest