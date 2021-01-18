Óculos de sol: 5 tendências para se inspirar e aderir neste verão

Verão bombando, férias para muita gente e dias de sol e calor. Alguns cuidados devem ser reforçados nessa época, como o uso do protetor solar e do óculos de sol. As principais tendências do acessório incluem lentes coloridas e formatos despojados que prometem dar um “up” até nos visuais mais básicos. E, com tantas opções disponíveis, dá para se proteger com muito estilo.
Ana Luiza Azevedo, diretora das Óticas Paris, garante que algumas opções estão sempre no gosto do público: aviador, estilo gatinho, quadrado e redondo. Mas as pessoas estão buscando opções cada vez mais variadas e que correspondem ao seu estilo. “Muitos combinam os óculos com os 'looks', buscando sempre peças com cores ousadas. A moda está cada vez mais democrática e tem opção para todos os gostos”, destaca.
Ela conta que as marcas têm apostado bastante nas armações com formatos geométricos, como hexagonais e octogonais. Além deles, outro hit são as lentes coloridas, geralmente, mais procuradas por mulheres para valorizar o olhar, já que não o esconde, como as versões mais escuras.
COMO ESCOLHER O MODELO
A consultora de estilo Priscila Nalesso diz que é preciso analisar as linhas que compõem o formato. “Óculos com linhas retas trazem mais maturidade, força e superioridade. Já com linhas curvas - óculos com formato mais arredondado -, trazem delicadeza, suavidade e feminilidade”, salienta.
O ideal é analisar um conjunto de fatores para uma escolha assertiva. "As características do rosto, o seu estilo (sensações do que quer comunicar com sua imagem), a estética e o estilo de vida”, diz a profissional.
Apesar do hit dos óculos coloridos, Priscila alerta que eles não caem bem para todos as pessoas. “Tudo que é tendência fica muito em evidência e, muitas vezes, acabamos caindo nessa de querer algo que a maioria tem. Mas as candy colors, por exemplo, não são cores que se adaptam a todos os estilos. São cores claras e suaves, que passam uma sensação de calma, delicadeza e leveza. Vamos imaginar alguém que queira passar uma imagem de mais força ou maturidade, essas cores não se encaixam nessas sensações”, explica.
Outro fator importante é o formato do rosto. "Deve-se buscar harmonia com as formas que são predominantes em seu rosto, mas não pode ser o único ponto”, diz.
MODELOS
Segundo consultora de estilo Libania Ribeiro para escolher o modelo certo é preciso estar atento ao estilo, o material, os detalhes e o objetivo de imagem. A profissional dá algumas dicas para que o formato seja utilizado a seu favor no momento da escolha.
- Rosto oval: é o rosto mais fácil de combinar. Pessoas com esse formato de rosto podem aproveitar todos os modelos, sejam eles quadrados, redondos ou ovais;
- Rosto redondo: as armações perfeitas para esse formato de rosto são as mais anguladas - quadradas ou retangulares;
- Rosto triangular: os mais indicadas para os rostos triangulares são os modelos com armações mais finas ou com a parte inferior mais ovais;
- Rosto quadrado: para suavizar e gerar um equilíbrio, os modelos arredondados são ideias para esse formato de rosto.
5 TENDÊNCIAS
Armação branca
Segundo Priscila Nalesso, o estilo gatinho é uma armação que cai bem em praticamente todo formato de rosto. Para ser um óculos mais atemporal, o ideal é optar por cores mais neutras (marrom, cinza, preto), sem tanta informação, que você vai conseguir usá-los em todas as estações. Já Libania Ribeiro garante que “a armação tartaruga e uma lente marrom, agrada mulheres que possuem o estilo tradicional e elegante. Esse mesmo formato em candy colors, é a escolha ideal para quem tem o estilo criativo. Já o gatinho com lente preta e armação com o strass é muito usado para as com estilo sexy”.
Atemporal: a consultora Libania Ribeiro destaca que o modelo aviador é um dos que não saem de moda! Assim como os outros, eles passam por atualizações, seja de tamanho ou cor, mas o modelo está sempre presente. “É um modelo democrático, que fica bem na maioria das pessoas. Um dos mais usados por quem tem um estilo casual. Ainda é produzido bem retrô, mas conforme a cor de armação e lentes, se adapta perfeitamente em outros estilos que não sejam o casual.”
“Muitos ainda se incomodam com o fato de as lentes coloridas mostrarem o olho por trás, mas isso está sendo quebrado. Muitas marcas também chamam as lentes coloridas e claras de "lentes cosméticas", pois elas valorizam o olhar e destacam a maquiagem”, pontua Ana Luiza Azevedo.
Aqui entram muitas opções, dentre elas as lentes quadradas e retangulares, os desolados modelos ovais, as armações hexagonais e octogonais, além do tradicional formato redondo. Basta escolher o que mais tem a ver com seu estilo e pode até combinar com outra das tendências.
Libania define como “marcante, elegante e fáceis de combinar, elas prometem fazer ainda mais sucesso”. A armação branca caiu no gosto das fashionistas e basta adaptar o estilo e formato para aderir à tendência.