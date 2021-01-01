Você sabe o que é triquíni? Conheça a aposta do verão na pandemia

A proposta aparece como a alternativa ideal pra não abrir mão dos dias de praia no verão. Crédito: Reprodução Instagram / @elexia_beachwear

A praia com certeza é uma das maiores saudades das quarenteners brasileiras, mas parece que há um jeitinho de matar a saudade da areia e das ondas com segurança. A nova tendência de moda praia é o trikini, peça composta por um biquíni e uma máscara de proteção com a mesma estampa que deve fazer sucesso no próximo verão.

Tiziana Scaramuzzo, designer da marca A procura pelo conjunto aumentou depois das postagens da italianadesigner da marca Elexia Beachwear , viralizarem com a proposta. E foi ela quem apelidou a combinação de “trikini”.

Por aqui, a musa Aline Riscado já aderiu à moda e compartilhou fotos da combinação em suas redes sociais. “Em casa eu não estou usando máscara, mas quis usar pra foto, porque é da mesma estampa do biquíni (risos)”, escreveu ela na legenda do post.

Em maio, a cantora, compositora e rapper norte-americana Lizzo também compartilhou seu novo look para curtir a estação mais quente do ano nos Estados Unidos. E foi ainda mais cautelosa, combinou o triquíni com luvas. "Bem-vindo, verão", escreveu.

A cantora Lizzo também aderiu à tendência Crédito: Redes Sociais/Lizzo

Figurinha repetida?

Apesar de ser totalmente novo, parece que já era de se esperar, a consultora de imagem e estilo Marcela Altoé explica que o hábito de combinar as estampas dos acessórios com a roupa já é um velho hábito na moda, no beachwear, não poderia ser diferente. "Por um tempo o "combinadinho foi considerado cafona, mas o uso de conjuntos voltou ao gosto das brasileiras há aproximadamente 3 anos. E ficou", pontua a profissional.

"Além da combinação de peças da mesma estampa, existem técnicas para coordenar com outras estampas diferentes e também pode-se harmonizar a estampa com cores lisas. Fica lindo das três formas. A escolha depende do estilo pessoal", acrescenta.

Como não errar na combinação

O triquíni já está sendo vendido em vários e-commerces Crédito: shopee.com.br

Segundo a consultora, chegar à praia com tudo da mesma cor pode ser uma boa pedida, já que junto com o biquíni ainda temos a saída de praia, chapéu ou boné, acessórios, óculos escuros. “Harmonizar pode ajudar a não deixar o visual muito poluído de informações”, complementa.

“Para combinar estampas diferentes você pode escolher o mesmo desenho em tamanhos diferentes, a mesma cor em estampas diferentes ou estampas que tenham ao menos as 2 cores principais iguais. Uma dica importante no mix de estampas é: sempre escolha uma maior para ser a principal do look. Na outra peça opte por um desenho bem menor. Assim elas não disputam pela atenção e quem brilha é você”, aconselha.