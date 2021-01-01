Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Essa moda pega?

Você sabe o que é triquíni? Conheça a aposta do verão na pandemia

A nova proposta conquista adeptas que não dispensam uma praia, mas seguem respeitando as regras de prevenção ao contágio do coronavírus
Cássia Rocha Souza

Cássia Rocha Souza

Publicado em 

01 jan 2021 às 06:00

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 06:00

Triquini
A proposta aparece como a alternativa ideal pra não abrir mão dos dias de praia no verão. Crédito: Reprodução Instagram / @elexia_beachwear
A praia com certeza é uma das maiores saudades das quarenteners brasileiras, mas parece que há um jeitinho de matar a saudade da areia e das ondas com segurança. A nova tendência de moda praia é o trikini, peça composta por um biquíni e uma máscara de proteção com a mesma estampa que deve fazer sucesso no próximo verão.
A procura pelo conjunto aumentou depois das postagens da italiana Tiziana Scaramuzzo, designer da marca Elexia Beachwear, viralizarem com a proposta. E foi ela quem apelidou a combinação de “trikini”.
Por aqui, a musa Aline Riscado já aderiu à moda e compartilhou fotos da combinação em suas redes sociais. “Em casa eu não estou usando máscara, mas quis usar pra foto, porque é da mesma estampa do biquíni (risos)”, escreveu ela na legenda do post.
Em maio, a cantora, compositora e rapper norte-americana Lizzo também compartilhou seu novo look para curtir a estação mais quente do ano nos Estados Unidos. E foi ainda mais cautelosa, combinou o triquíni com luvas. "Bem-vindo, verão", escreveu.
A cantora Lizzo aderiu à tendência do triquíni
A cantora Lizzo também aderiu à tendência Crédito: Redes Sociais/Lizzo

Figurinha repetida?

Apesar de ser totalmente novo, parece que já era de se esperar, a consultora de imagem e estilo Marcela Altoé explica que o hábito de combinar as estampas dos acessórios com a roupa já é um velho hábito na moda, no beachwear, não poderia ser diferente. "Por um tempo o "combinadinho foi considerado cafona, mas o uso de conjuntos voltou ao gosto das brasileiras há aproximadamente 3 anos. E ficou", pontua a profissional.
"Além da combinação de peças da mesma estampa, existem técnicas para coordenar com outras estampas diferentes e também pode-se harmonizar a estampa com cores lisas. Fica lindo das três formas. A escolha depende do estilo pessoal", acrescenta.

Como não errar na combinação

O triquíni já está sendo vendido também em vários e-commerces
O triquíni já está sendo vendido em vários e-commerces Crédito: shopee.com.br
Segundo a consultora, chegar à praia com tudo da mesma cor pode ser uma boa pedida, já que junto com o biquíni ainda temos a saída de praia, chapéu ou boné, acessórios, óculos escuros. “Harmonizar pode ajudar a não deixar o visual muito poluído de informações”, complementa.
“Para combinar estampas diferentes você pode escolher o mesmo desenho em tamanhos diferentes, a mesma cor em estampas diferentes ou estampas que tenham ao menos as 2 cores principais iguais. Uma dica importante no mix de estampas é: sempre escolha uma maior para ser a principal do look. Na outra peça opte por um desenho bem menor. Assim elas não disputam pela atenção e quem brilha é você”, aconselha.
Marcela ainda ressalta a importância de se proteger do sol com o novo acessório no rosto.”Nesse verão de máscaras, o filtro solar e o chapéu são mais importantes que nunca: ninguém quer ficar com mais essa marquinha, não é?”.

Veja Também

Ainda dá tempo! Tratamentos que ajudam a reduzir medidas em poucas sessões

Vem verão: veja as novidades das marcas capixabas para moda praia

Mega hair exige alguns cuidados no verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Moda Verão Pandemia Máscara de proteção facial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como comer mais frutas e vegetais pode melhorar a qualidade do sono
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados