Ainda dá tempo! Tratamentos que ajudam a reduzir medidas em poucas sessões

Há vários tratamentos para queimar gordura localizada e reduzir medidas Crédito: Divulgação/Criar Comunicação Integrada

O verão está chegando e nessa época começam as procuras por tratamentos estéticos que são aliados da boa forma e ajudam a dar aquela forcinha para quem quer perder medidas e gordura localizada. E quem acha que agora só vale correr atrás para o verão do ano que vem está muito enganado. Começando já é possível, sim, conseguir ótimos resultados.

A fisioterapeuta dermato funcional, Luciana Turino disse que alguns tratamentos são considerados queridinhos quando o assunto é combater a gordura localizada e reduzir medidas. Gosto muito do Lipo soon, que é um ultrassom focalizado de alta potência que utilizamos para reduzir a gordura localizada, reduzindo as medidas. Com esse aparelho conseguimos fazer com que as ondas de ultrassom sejam direcionadas em um único ponto focal, aumentando a temperatura e induzindo a morte das células de gordura através do calor, disse.

Para garantir um bom resultado devem ser realizadas sessões semanais, sendo indicado de 6 a 8 sessões. De acordo com Luciana já na primeira sessão os resultados são notados.

O tratamento com radiofrequência também faz parte do roll dos queridinhos. Esse é uma aliado importante nos tratamentos de gordura localizada e celulite. Utilizando esse aparelho nos tratamentos é possível melhor a circulação e oxigenação nos tecidos, acelerando a eliminação de toxinas e de medidas, disse a fisioterapeuta da Slim Med.

Os resultados podem ser observados nos primeiros dias, logo após a primeira aplicação, com efeito progressivo. A quantidade de sessões pode variar de acordo com a queixa e região que será tratada, mas geralmente envolvem de 5 a 10 sessões.

A dermatologista Julianne Wagmacker explicou que apostar nos lasers para perder gordura é sempre uma excelente opção. O Coolsculpting é uma tecnologia para redução de gordura localizada. Ele age causando um resfriamento no local aplicado e eliminando as células de gordura. É uma tecnologia desenvolvida por cientistas de Harvard e tem total eficácia e segurança em sua aplicação. A redução da camada de gordura pode chegar até 27% em alguns meses após a aplicação, disse ela.

Tratamentos minimamente invasivos

Os tratamentos que são minimamente invasivos também estão sendo muito bem aceitos e trazem excelentes resultados. De acordo com o farmacêutico esteta, César de Alencar, a hidrolipocarboxi também é capaz de eliminar boa parte da gordurinha localizada na primeira aplicação.

Ele pode ser realizado por médicos, biomédicos, fisioterapeutas e farmacêuticos especializados em estética. É um procedimento minimamente invasivo, simples e seguro que reduz medidas e ajuda a acabar com a gordura localizada.

É realizada a aplicação, no local, de um produto à base de solução salina diretamente na gordura localizada, de maneira subcutânea. Logo após, utilizamos a máquina de ultrassom de alta potência e, em seguida, é aplicado uma técnica específica para o procedimento, a carboxiterapia (gás carbônico aquecido), que gera uma reação química de oxidação da gordura e acelera a sua eliminação. Pode ser realizada no abdômen e flancos e em outras partes do corpo, disse César.

Ele ainda esclareceu que os produtos usados na hidrolipocarboxi não oferecem riscos à saúde e não sobrecarregam o organismo, e que a gordura oxidada é eliminada na forma de ácidos graxos, água, entre outros originados da reação química do procedimento pelos nossos meios de excreção.

O dermatologista Eduardo Carnavale de Carvalho aposta nas enzimas para a queima de gordura e definição abdominal. A aplicação de enzimas é uma forma de concentrar os efeitos de substâncias que irão ajudar na queima de gordura na região onde há o maior acúmulo dela. Por isso a técnica mostra resultados tão eficazes na redução da gordura localizada, disse.