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Gorduras do bem: na estética, na alimentação e nos cosméticos

A Lipogem acaba de chegar no Brasil e usa a gordura para fazer preenchimentos no rosto. No prato, as insaturadas ajudam a reduzir o nível de colesterol ruim e no mercado da beleza os lipídios fazem sucesso na composição dos cosméticos

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 16:25
Rosto jovem preenchido com gordura
Agora já é possível usar a gordura corporal para fazer preenchimentos no rosto e deixá-lo mais jovem Crédito: Shutterstock
Manter a pele do rosto firme e rejuvenescida é um dos desejos mais cobiçados no universo da beleza. Agora, já pensou em alcançar esse objetivo usando as gorduras do seu próprio corpo? Graças à técnica italiana chamada Lipogems, esse feito já é possível. O procedimento chegou esse mês no Brasil e age rejuvenescendo as estruturas dos rostos dos pacientes.
O gordura boa também tem papel fundamental na alimentação. As  insaturadas ajudam a reduzir o nível de colesterol ruim e o diminuem o risco de doenças cardíacas. E ainda há o uso de lipídios em cosméticos, que fazem o maior sucesso no mercado de beleza. Ou seja: ela é uma grande aliada da nossa saúde e da nossa beleza.

Na estética

Arthur Gasperazzo e a sua equipe, composta pelas médicas Letícia Rizzo, Izabela Peruchi e Bruna Machado, são os responsáveis por trazer a técnica para o Estado. O objetivo, com o tratamento, é promover o rejuvenescimento das estruturas do rosto do paciente usando a sua própria gordura. O procedimento leva apenas algumas horas e garante, segundo os especialistas, resultados naturais e duradouros.
Arthur Gasperazzo é especialista em estética e cirurgia facial e sua equipe foi pioneira do procedimento no país. De acordo com ele, o lipogems é um sistema que retira a gordura do próprio paciente, processa esse tecido dentro de um filtro e depois o aplica na face, nos lugares a serem preenchidos.  Dessa forma, a gente consegue ter um tecido de gordura com características celulares que vão propiciar a reparação dos tecidos danificados, explica.
O profissional explica que o lipogems existe desde 2014, mas que só agora foi possível adaptar essa técnica nos tratamentos estéticos faciais. Além disso, a gordura corporal possui propriedades cicatrizantes, e tem capacidade de melhorar os tecidos do local onde é colocado. A gordura se diferencia em células que vão fazer o reparo, com isso, tende a melhorar a qualidade dos tecidos, esclarece Arthur.
Antes e depois de uma das pacientes do Instituto Gasperazzo que fez o  Lipogems Crédito: Divulgação
"São várias as utilidades dos lipogems, ele é usado na coloproctologia, no tratamento de feridas e queimaduras, na ginecologia... E também pode ser utilizado no pescoço, colo e nas mãos"
Arthur Gasperazzo - Especialista em estética e cirurgia facial
São várias as utilidades dos lipogems, ele é usado na coloproctologia, no tratamento de feridas e queimaduras, na ginecologia... E também pode ser utilizado no pescoço, colo e nas mãos
Segundo Arthur, o melhor benefício da técnica é que o risco de rejeição é quase nulo, visto que não é utilizado nenhum ativo químico além da gordura corporal do paciente. O procedimento dura uma hora e meia, com anestesia local e os efeitos são naturais e duradouros.

Na prato

As gorduras boas também trazem muitos benefícios ao corpo quando consumidas com moderação. Popularmente conhecidas exatamente com esse nome, "gorduras boas", as insaturadas ajudam a reduzir o nível de colesterol ruim e diminuem o risco de doenças cardíacas. Elas são encontradas nas oleaginosas e contribuem muito para a nossa saúde. As gorduras participam das reações metabólicas, na produção de alguns tipos de hormônios e no transporte de vitaminas lipossolúveis como A, B, E e K, explica Gasperazzo. Conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde o consumo de gorduras não deve exceder 30% da ingestão total de calorias.

Segue a lista com alimentos ricos em gorduras boas:

Ovos
Azeite de oliva
Castanhas
Abacate
Manteiga
Atum
Salmão
Linhaça
Chocolate meio amargo

Nas prateleiras de cosméticos

O cleansing oil da Bioré é uma alternativa para tirar a maquiagem com mais facilidade Crédito: Divulgação
O óleo da Morrocanoil é um ótimo hidratante para cabelos, além de fortalecer os fios Crédito: Divulgação 
Ekos ucuuba da Natura é uma manteiga reparadora à base de óleos que promete dar fim ao ressecamento da pele Crédito: Divulgação 
O creme de coco da The Body Shop é à base de óleo de coco traz as propriedades nutritivas à pele Crédito: Divulgação
A Manteiga Corporal de Calêndula da Granado é composta de manteigas de karité, cupuaçu, murumuru e óleo de castanha do Brasil Crédito: Divulgação

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