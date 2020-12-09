Mega hair exige alguns cuidados no verão

Na praia ou na piscina, uma boa dica é prender os cabelos. Um coque frouxo ou uma trança evitam que os fios embaracem muito Crédito: Divulgação/Rose Frizzera

Durante o verão, é natural que os cabelos sofram um maior desgaste. Mas as extensões capilares, conhecidas como mega hair, precisam de cuidados ainda maiores, pois embaraçam com mais facilidade, o que pode provocar danos aos fios. No dia a dia, manter o comprimento do cabelo hidratado com produtos que possuem proteção UV já garante um bom resultado. Mas ao expor o cabelo ao sol excessivo, banho de mar ou piscina, é preciso fazer um ritual mais cuidadoso.

Na praia ou na piscina, uma boa dica é prender os cabelos. Um coque frouxo ou uma trança evitam que os fios embaracem muito, explica o especialista em mega hair e perucas Dirceu Paigel. O preparo para o banho de piscina já conta com produtos específicos de prevenção a danos. Shampoos e leave-ins com tiossulfato de sódio, muito usados por nadadores, removem o cloro dos fios e evitam, nos cabelos loiros, o famoso efeito esverdeado, segundo Leonardo Branbati, especialista em extensão capilar do Be Spa Urbano.

Outra dica importante é lavar os cabelos com água doce assim que sair do mar ou da piscina. Esse é um cuidado normal que é necessário ter com qualquer tipo de cabelo, pontua Branbati. Ao voltar da praia ou da piscina, é muito importante realizar uma lavagem cuidadosa dos fios e da raiz.