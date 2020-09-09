Fotos: Wanessa Camargo surge loira e com mega hair: 'Linda'

Wanessa Camargo aproveitou a terça (8) para exibir seu novo visual nas redes sociais. A filha de Zezé Di Camargo já havia adiantado pelo Twitter que iria mostrar a transformação pelo Instagram e, à noite, assim o fez.
A esposa de Marcus Buaiz surgiu quase totalmente loira e com um cabelão nos cliques que compartilhou no feed da rede social de fotos. Além da cor, a cantora também modificou o tamanho das madeixas optando por um novo método de alongamento, popularmente conhecido por mega hair.
"Estou apaixonada pelo meu novo visual! O querido Duh Goes fez em mim essa transformação incrível com a técnica de alongamento com nano cápsulas de queratina. Você nem sente e o resultado é maravilhoso. Agora estou pronta para bater muito cabelo. Amo!", escreveu, no post do Instagram.
Nos comentários, os fãs e seguidores da bonita logo se encarregaram de deixar uma enxurrada de elogios. "Linda", escreveu Kika Sato. Camilla Camargo, sua irmã, também comentou: "Tá linda, meu amor". Luciele Di Camargo falou: "Gata demais".