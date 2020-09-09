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Cabelão!

Fotos: Wanessa Camargo surge loira e com mega hair: 'Linda'

Cantora exibiu resultado de alongamento com nano cápsulas de queratina no Instagram e recebeu enxurrada de elogios dos fãs e seguidores

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 08:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 08:08
Wanessa Camargo surge loira e com mega hair
Wanessa Camargo surge loira e com mega hair Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa
Wanessa Camargo aproveitou a terça (8) para exibir seu novo visual nas redes sociais. A filha de Zezé Di Camargo já havia adiantado pelo Twitter que iria mostrar a transformação pelo Instagram e, à noite, assim o fez. 
A esposa de Marcus Buaiz surgiu quase totalmente loira e com um cabelão nos cliques que compartilhou no feed da rede social de fotos. Além da cor, a cantora também modificou o tamanho das madeixas optando por um novo método de alongamento, popularmente conhecido por mega hair
"Estou apaixonada pelo meu novo visual! O querido Duh Goes fez em mim essa transformação incrível com a técnica de alongamento com nano cápsulas de queratina. Você nem sente e o resultado é maravilhoso. Agora estou pronta para bater muito cabelo. Amo!", escreveu, no post do Instagram. 

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Nos comentários, os fãs e seguidores da bonita logo se encarregaram de deixar uma enxurrada de elogios. "Linda", escreveu Kika SatoCamilla Camargo, sua irmã, também comentou: "Tá linda, meu amor". Luciele Di Camargo falou: "Gata demais". 
Wanessa Camargo surge loira e com mega hair
Wanessa Camargo surge loira e com mega hair Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa
Wanessa Camargo surge loira e com mega hair
Wanessa Camargo surge loira e com mega hair Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa

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