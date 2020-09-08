Hulk Paraíba diz que traiu ex-mulher por 12 anos: 'Vida de solteiro'

O jogador Hulk Paraíba Crédito: Reprodução/Instagram @hulkparaiba

A briga pública envolvendo o jogador de futebol Hulk Paraíba , 34, e sua ex-mulher, Iran, está pegando fogo. Agora, o atleta resolveu ir a público para fazer revelações fortes com relação ao antigo relacionamento. Segundo ele, nunca houve amor entre ambos e ele a traia com frequência nos 12 anos em que ficaram juntos.

Em live, Hulk disparou contra a ex. Agora, ele namora a sobrinha dela, Camila, 32, quem ele garante não ter sido pivô da separação. Camila tem 20 anos a menos do que a tia.

"Ela sabe muito bem onde eu a conheci e onde ela trabalhava, não vou entrar em detalhes por causa dos meus filhos. Sabe muito bem onde eu te conheci. Comecei a namorar e em menos de um mês você engravidou. Veio Ian, Tiago e Alice com a bênção de Deus. Meu casamento não surgiu por amor, por paixão, nada, foi um acidente de você engravidar de Ian. E assumi", disse.

Na sequência, o jogador revelou que desde o início sustentava Iran e toda a família dela. Hulk também disse que ela não tinha nada antes de conhecê-lo e usou do nome dele para crescer.

"O que a Camila administrava seu? Pagou faculdade, silicone, deu casa, fez transferência para ela? Tem recibo que deu para a Camila? É muito fácil sair contando mentiras. Iran, está na hora de parar essa palhaçada. Sou homem, assumo minhas coisas. Cansei das suas palhaçadas, dos bastidores", contou.

Ele completou: "Camila nunca foi pivô de separação. Nunca me relacionei com a Camila quando estava casado. Sou homem. Não era feliz no meu casamento. Tinha inúmeros motivos. Passei meu casamento todo traindo a Iran. Vivia uma vida de solteiro. Ela sabia muito bem e queria ter só o status de esposa do Hulk", disparou.

O jogador completou ao dizer que Iran gostaria de ter mídia e de virar blogueira. E a acusou de ser mentirosa. "É mentira atrás de mentira. Fez um post só de mentiras. Vim aqui porque não aguentava mais ouvir tanta maldades. Tinha gente vindo no Instagram falando que era meu fã, mas que agora não gostava mais de mim porque eu era escroto."

BRIGA DE CASAL

Em maio, Hulk e Iran chegaram a um acordo judicial. O jogador de futebol terá que dar a metade de todos os bens que ele adquiriu durante os 12 anos de casamento com Iran. Eles eram casados com regime de comunhão de bens.

Em abril, o paraibano de Campina Grande resolveu se pronunciar pela primeira vez a respeito da separação de Iran Ângelo, e sobre seu atual relacionamento com a sobrinha da ex-mulher. Além disso, o jogador de futebol usou a função Stories, do Instagram para se defender de comentários feitos por Mara Maravilha durante o Fofocalizando (SBT).

"Mara Maravilha que de maravilha não tem nada", iniciou o atacante. "Não tenho religião, mas aprendi a respeitar todas. Se formos falar do seu passado, é aquele ditado: 'Meu passado me condena'. Quando você for abrir a boca, fala a verdade, não fala para aparecer, porque você tentou de todas as formas aparecer, usou de religião para aparecer e não conseguiu", desabafou Hulk.

Ele também desmentiu o colunista do UOL Leo Dias por ter afirmado que Iran estaria pedindo R$ 700 milhões no processo de separação. "Você vem falar nessa cifra!? Você sabe que eu tenho que proteger minha família? Você vem falar que meu patrimônio é esse, fala que minha ex-esposa está cobrando R$ 700 milhões. De onde você tirou isso? Não tenho esse patrimônio. São números assustadores. Esses números são absurdos, espantam todo mundo, são mentirosos", indignou-se o jogador.