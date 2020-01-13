Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

'Não me conhecem', diz Hulk após críticas por trocar esposa por sobrinha

Atleta terminou relação de 12 anos e iniciou outra com parente da ex

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 18:22
O jogador Hulk Paraíba, 33, desabafou em suas redes sociais após muitas notícias circularem a respeito de sua vida pessoal. No ano passado, ele trocou a esposa, com quem estava há 12 anos, pela sobrinha dela.
O jogador Hulk Paraíba Crédito: Instagram/hulkparaiba
Em foto dos filhos, escreveu a seguinte mensagem: "Carinho, amor, respeito e gratidão... Isso que importa! Opiniões públicas? Eles não me conhecem", escreveu. Hulk é pai de Ian, 10, Tiago, 8 e Alice, 6.
O jogador confirmou em dezembro de 2019 que estava namorando Camila, 31, sobrinha de sua ex-mulher Iran Ângelo de Souza. Segundo nota encaminhada por sua assessoria de imprensa, o ponta da equipe chinesa Shanghai SIPG falou sobre o relacionamento com os pais e o irmão da nova namorada. 
"Ele falou a verdade e comunicou à família. Hulk e Camila iniciaram o namoro em outubro. Portanto, foi o próprio Hulk que tornou pública a informação, pois não precisa se esconder. Sua posição é transparente para evitar mentiras e comentários maldosos", diz trecho da nota.

Veja Também

Ex-mulher passa Natal em família após Hulk assumir namoro com sobrinha

Atacante Hulk se separa da mulher e assume relação com sobrinha dela

Após Hulk assumir o namoro com a sobrinha de sua ex-mulher, o jogador fez de tudo para conseguir a separação de forma amigável. Ele depositou R$ 100 milhões na conta dela e ainda a deixou a escolher metade dos 80 imóveis de propriedade dele. 
O assessor do jogador disse que, em agosto deste ano, Hulk mostrou os extratos bancários à ex-mulher e transferiu metade do que tinha em conta. O ato foi feito diante de advogados e documentos foram assinados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados