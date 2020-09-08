Machista? Rafa Kalimann defende Caon, namorado capixaba: 'Mimimi'

O músico capixaba Daniel Caon e a ex-BBB Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

Rafa Kalimann acabou se vendo no meio de uma polêmica na madrugada desta terça (8). Tudo começou quando o novo namorado da ex-BBB, Daniel Caon , publicou um vídeo em que compara como é a influencer com e sem maquiagem. A gravação do TikTok, no entanto, foi apontada como machista.

Percebendo a repercussão negativa, Rafa apagou o vídeo de suas redes e foi para o Twitter falar sobre o assunto.

"Vocês veem muitas coisas negativas onde não tem, não precisam ser assim, não tem necessidade disso. Me dói ler tanta coisa pesada que vocês criam por não concordarem com algo, pelas expectativas de vocês não serem supridas. É necessário ter mais responsabilidade com o que fala. Me dói ter que vir me posicionar sobre algo que eu não quero, mas me dói mais ainda porque vocês alimentam coisas ruins e nem sabem como as coisas realmente são, não sabem o mal que isso pode trazer pra vida das pessoas, tem que ter cuidado", desabafou.

Em seguida, disse que não se sentiu ofendida com a gravação e também não a considerou machista. "Não me senti desrespeitada, eu me sinto bem de ambas as formas e todos que me conhecem sabem. O vídeo pode ser interpretado diferente por você, mas isso não quer dizer que seja a verdade absoluta. Foi um brincadeira, brinquem às vezes e parem de tanto 'mimimi' por nada. [...] Não teve machismo, esse movimento é muito sério, tem que ser levado a sério",, continuou.