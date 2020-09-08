Ex-Ken Humano, Jessica Alves mostra buraco no rosto após infecção

Jessica Alves, a apresentadora brasileira que ficou mundialmente famosa como Ken Humano, aproveitou a terça (8) para falar de procedimentos estéticos nas redes sociais. Ela explicou para os fãs o porquê de estar com hematomas e curativos no rosto nas gravações.
"Fiz meu nariz, levantei meu lábio, fiz uma aspiração no pescoço e no queixo, arrumei o buraco no queixo e estou me sentindo ótima!", disse. Antes de fazer as cirurgias reparadoras, Jessica já havia explicado sobre o buraco causado por uma infecção após complicações por injeção de ácido hialurônico.
"Muitos me perguntaram porque eu estou usando um curativo. Há pouco tempo, eu fiz preenchimento com ácido hialurônico no meu queixo para deixá-lo mais estreito. Eu tive uma infecção feia. O produto saía pelo meu queixo! Eu fiz esse procedimento em um salão de beleza, com alguém que não tinha experiência. Mas a culpa é minha. Eu aprendi minha lição. Tenho muitos anos de experiência com procedimentos estéticos, mas eu queria aquele preenchimento. Agora, tenho um buraco no meu queixo (...). É muito profundo. A infecção foi embora, mas tenho esse buraco e não é bonito. É frustrante passar por outra cirurgia grande com anestesia geral para arrumar isso", falou.