"Culpa é minha"

Ex-Ken Humano, Jessica Alves mostra buraco no rosto após infecção

Queixo da estrela de televisão acabou ficando com ferida após uma injeção de ácido hialurônico infeccionar: 'Culpa é minha'

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 15:54

Redação de A Gazeta

A estrela de TV Jessica Alves Crédito: Reprodução/Instagram @jessicaalvesuk/Montagem A GAZETA
Jessica Alves, a apresentadora brasileira que ficou mundialmente famosa como Ken Humano, aproveitou a terça (8) para falar de procedimentos estéticos nas redes sociais. Ela explicou para os fãs o porquê de estar com hematomas e curativos no rosto nas gravações. 
"Fiz meu nariz, levantei meu lábio, fiz uma aspiração no pescoço e no queixo, arrumei o buraco no queixo e estou me sentindo ótima!", disse. Antes de fazer as cirurgias reparadoras, Jessica já havia explicado sobre o buraco causado por uma infecção após complicações por injeção de ácido hialurônico
"Muitos me perguntaram porque eu estou usando um curativo. Há pouco tempo, eu fiz preenchimento com ácido hialurônico no meu queixo para deixá-lo mais estreito. Eu tive uma infecção feia. O produto saía pelo meu queixo! Eu fiz esse procedimento em um salão de beleza, com alguém que não tinha experiência. Mas a culpa é minha. Eu aprendi minha lição. Tenho muitos anos de experiência com procedimentos estéticos, mas eu queria aquele preenchimento. Agora, tenho um buraco no meu queixo (...). É muito profundo. A infecção foi embora, mas tenho esse buraco e não é bonito. É frustrante passar por outra cirurgia grande com anestesia geral para arrumar isso", falou. 

Veja Também

"A Fazenda 12" divulga primeiras participantes; saiba quem são

Bianca Andrade assume relacionamento com youtuber

Ator do ES faz sucesso em teatro virtual com diretor do Multishow

Até junho de 2019, Jessica já havia se submetido a 72 cirurgias plásticas. No início deste ano, passou por mais procedimentos após assumir sua transexualidade

Veja Também

Ken Humano se assume mulher trans: "Renascimento"

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES

