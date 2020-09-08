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Bianca Andrade assume relacionamento com youtuber

Bianca Andrade, a Boca Rosa, namorava o músico Diogo Melim até sair do 'BBB 20', onde acabou deixando clara atração que teve por Gui Napolitano

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 15:35
A empresária Bianca Andrade e o youtuber Fred
A empresária Bianca Andrade e o youtuber Fred Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
A influenciadora digital Bianca Andrade (Boca Rosa), 25, revelou que tem um relacionamento com o YouTuber Fred do canal Desimpedidos. Através das redes sociais nesta segunda (7), antes da estreia do seu programa Boca a Boca 2 no YouTube, a ex-BBB comentou sobre o envolvimento dos dois.
Segundo a empresária, os dois se relacionam de forma livre e se conhecem há pelo menos cinco anos. "A gente é mó casalzão da hora, não é de hoje e geral já sabe mesmo, então chega de tentar esconder esse trem que a gente tem, que é muito doido, mas é muito nós", escreveu Andrade.
Na sequência, a YouTuber compartilhou uma foto dos dois abraçados na edição do Rock in Rio de 2017. Já em seu perfil, Fred postou apenas um registro assistindo ao programa Boca a Boca.
Durante a exibição do seu programa no YouTube, a influenciadora foi questionada sobre sua relação com o YouTuber e explicou que os dois não se rotulam. "A gente não tem rótulo porque estamos tentando entender que formato funciona para a gente. Já tentamos muitas vezes. O que importa é quando ele está comigo e eu estou com ele e acabou. O resto é vida dele. Ele é livre, faz o que a consciência dele pede, o que ele quer, eu também, mas sempre mantendo um amor", afirmou.
Solteira, Bianca Andrade namorou o músico Diogo Melim recentemente. Porém, o romance acabou após a participação da blogueira no Big Brother Brasil 20, já que em uma das festas durante o reality, Boca Rosa disse que queria beijar Guilherme Napolitano, seu colega de confinamento.
No dia seguinte, muito arrependida, ela pediu desculpas para o então namorado, Diogo Melim. Na ocasião, fora da casa, o músico apagou as fotos que tinha ao lado de Bianca. O fim do namoro foi oficializado quando Boca Rosa saiu do BBB.

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Na época, em entrevista à Ana Maria Braga, a influenciadora contou ter entrado em contato com Diogo, que eles ainda vão conversar, mas deseja preservar essa parte de sua vida. "Nunca gostei de alguém como gosto dele, na intensidade que eu o amo e a gente se conecta. Algumas vezes cogitamos casar. Ainda não estou perguntando para meu coração o que estou sentindo, porque sei que vai doer. Bloqueio o sentimento quando vejo que não tenho tempo de tomar conta no momento".

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