Bianca Andrade assume relacionamento com youtuber

A empresária Bianca Andrade e o youtuber Fred Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

A influenciadora digital Bianca Andrade (Boca Rosa), 25, revelou que tem um relacionamento com o YouTuber Fred do canal Desimpedidos. Através das redes sociais nesta segunda (7), antes da estreia do seu programa Boca a Boca 2 no YouTube, a ex-BBB comentou sobre o envolvimento dos dois.

Segundo a empresária, os dois se relacionam de forma livre e se conhecem há pelo menos cinco anos. "A gente é mó casalzão da hora, não é de hoje e geral já sabe mesmo, então chega de tentar esconder esse trem que a gente tem, que é muito doido, mas é muito nós", escreveu Andrade.

Na sequência, a YouTuber compartilhou uma foto dos dois abraçados na edição do Rock in Rio de 2017. Já em seu perfil, Fred postou apenas um registro assistindo ao programa Boca a Boca.

Durante a exibição do seu programa no YouTube, a influenciadora foi questionada sobre sua relação com o YouTuber e explicou que os dois não se rotulam. "A gente não tem rótulo porque estamos tentando entender que formato funciona para a gente. Já tentamos muitas vezes. O que importa é quando ele está comigo e eu estou com ele e acabou. O resto é vida dele. Ele é livre, faz o que a consciência dele pede, o que ele quer, eu também, mas sempre mantendo um amor", afirmou.

Solteira, Bianca Andrade namorou o músico Diogo Melim recentemente. Porém, o romance acabou após a participação da blogueira no Big Brother Brasil 20, já que em uma das festas durante o reality, Boca Rosa disse que queria beijar Guilherme Napolitano , seu colega de confinamento.

No dia seguinte, muito arrependida, ela pediu desculpas para o então namorado, Diogo Melim. Na ocasião, fora da casa, o músico apagou as fotos que tinha ao lado de Bianca. O fim do namoro foi oficializado quando Boca Rosa saiu do BBB