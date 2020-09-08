'A Fazenda 12' divulga primeiras participantes; saiba quem são

Primeira confirmada, a funkeira Jojo Todynho já vinha sendo especulada no programa por parte de fãs. Também conhecida como Jojo Maronttinni, ela ficou conhecida como cantora principalmente graças ao hit Que Tiro Foi Esse?, lançado em 2017.

O segundo nome publicado foi o de Victória Villarim. Em seu Instagram, ela se define como influenciadora, modelo e bailarina. Ela também é conhecida por conta de seu relacionamento com o sertanejo Eduardo Costa, seu ex-noivo.