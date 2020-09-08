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'A Fazenda 12' divulga primeiras participantes; saiba quem são

A Fazenda estreia nesta terça-feira, 8, às 22h30, na Record TV

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 15:18
A cantora Jojo Todynho
A cantora Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
A Fazenda estreia nesta terça-feira, 8, e já teve suas primeiras participantes divulgadas pela Record TV: Jojo Todynho e Victória Villarim.
Ao todo, serão 20 participantes na 12ª temporada do reality show que vai ao ar neste ano de 2020. Segundo a produção, também foram escolhidos quatro peões em "standby", para substituir alguém que tivesse problemas com a Covid-19, por exemplo.
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Ja? tem o look pro feriadinn? ?? @edexjeans

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Primeira confirmada, a funkeira Jojo Todynho já vinha sendo especulada no programa por parte de fãs. Também conhecida como Jojo Maronttinni, ela ficou conhecida como cantora principalmente graças ao hit Que Tiro Foi Esse?, lançado em 2017.

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O segundo nome publicado foi o de Victória Villarim. Em seu Instagram, ela se define como influenciadora, modelo e bailarina. Ela também é conhecida por conta de seu relacionamento com o sertanejo Eduardo Costa, seu ex-noivo.

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