Famosa por bumbum gigante, Nat Tanajura retira hidrogel

A modelo Nat Tanajura já fez cirurgias plásticas reparadoras para retirar metacril, o PMMA, a hidrogel que injetou na bunda Crédito: CO Assessoria/Divulgação

A modelo Nathali Pereira, também conhecida como Nat Tanajura - pelo bumbum avantajado -, passou recentemente pelo seu terceiro procedimento cirúrgico para remover o silicone que colocou na bunda. "Eu coloquei 120 ml de PMMA e hidrogel, mas a mistura só me prejudicou. Além de não poder participar de um concurso de bumbum que eu sempre sonhei, tive complicações ao longo do tempo até para sentar" diz.

Para mostrar o resultado de sua breve recuperação, ela entrou no desafio de equilibrar uma bola de futebol na bunda. Já estou 100% recuperada. Remover o silicone da bunda deixou meu equilíbrio impecável. Nunca fui capaz de fazer algo assim antes", avaliou.

A modelo ainda alertou que os perigos da aplicação de hidrogel é real. "Tem gente que pode ter complicações na hora. Outras só mais tarde. É realmente muito perigoso. No começo eu não senti nada".