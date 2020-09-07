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3ª cirurgia

Famosa por bumbum gigante, Nat Tanajura retira hidrogel

Modelo, que se submeteu à terceira cirurgia estética reparadora, injetou mistura de metacril, o PMMA, com hidrogel e teva complicações

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 11:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 11:38
A modelo Nat Tanajura já fez cirurgias plásticas reparadoras para retirar metacril, o PMMA, a hidrogel que injetou na bunda
A modelo Nat Tanajura já fez cirurgias plásticas reparadoras para retirar metacril, o PMMA, a hidrogel que injetou na bunda Crédito: CO Assessoria/Divulgação
A modelo Nathali Pereira, também conhecida como Nat Tanajura - pelo bumbum avantajado -, passou recentemente pelo seu terceiro procedimento cirúrgico para remover o silicone que colocou na bunda. "Eu coloquei 120 ml de PMMA e hidrogel, mas a mistura só me prejudicou. Além de não poder participar de um concurso de bumbum que eu sempre sonhei, tive complicações ao longo do tempo até para sentar" diz.
Para mostrar o resultado de sua breve recuperação, ela entrou no desafio de equilibrar uma bola de futebol na bunda. Já estou 100% recuperada. Remover o silicone da bunda deixou meu equilíbrio impecável. Nunca fui capaz de fazer algo assim antes", avaliou. 
A modelo ainda alertou que os perigos da aplicação de hidrogel é real. "Tem gente que pode ter complicações na hora. Outras só mais tarde. É realmente muito perigoso. No começo eu não senti nada".

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Nathali falou sobre a recuperação após a cirurgia. No começo era muito complicado, eu não conseguia nem sentar. Mas agora estou bem melhor, consigo até equilibrar as coisas na minha bunda, brinca. 

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