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Faustão surge de bermuda em momento raro em sua mansão

Apresentador do Domingão do Faustão, da Globo, mostrou a intimidade ao surgir com o cachorro de estimação em quadro do programa

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 11:25
Faustão surge de bermuda em momento raro em sua mansão
Faustão surge de bermuda em momento raro em sua mansão Crédito: TV Globo/Reprodução
Fausto Silva, o Faustão, é uma das personalidades mais discretas da televisão brasileira. Mas ele decidiu abrir as portas de sua mansão no programa deste domingo (6) para mostrar parte de sua rotina com Pelé, seu cachorro de estimação. 
No quadro CãoPeão, do Domingão do Faustão, o apresentador surgiu em um momento bem descontraído, usando bermuda, brincando com o pet da raça bernese. 

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"Meu grande companheiro da pandemia. Eu e o glorioso Pelé, sete meses essa criatura", disse ele, aparecendo com o cachorro em uma das varandas de seu imóvel. 

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