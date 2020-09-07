Faustão surge de bermuda em momento raro em sua mansão

No quadro CãoPeão, do Domingão do Faustão, o apresentador surgiu em um momento bem descontraído, usando bermuda, brincando com o pet da raça bernese.

"Meu grande companheiro da pandemia. Eu e o glorioso Pelé, sete meses essa criatura", disse ele, aparecendo com o cachorro em uma das varandas de seu imóvel.