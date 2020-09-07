Faustão surge de bermuda em momento raro em sua mansão

Fausto Silva, o Faustão, é uma das personalidades mais discretas da televisão brasileira. Mas ele decidiu abrir as portas de sua mansão no programa deste domingo (6) para mostrar parte de sua rotina com Pelé, seu cachorro de estimação.
No quadro CãoPeão, do Domingão do Faustão, o apresentador surgiu em um momento bem descontraído, usando bermuda, brincando com o pet da raça bernese.
"Meu grande companheiro da pandemia. Eu e o glorioso Pelé, sete meses essa criatura", disse ele, aparecendo com o cachorro em uma das varandas de seu imóvel.