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Polêmica

Ex de Hulk desabafa no aniversário da sobrinha, atual noiva do jogador

'Dei tudo a essa menina desde que ela veio ao mundo', escreveu ela em rede social

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 17:16
Iran Ângelo e Hulk quando ainda estavam juntos
Iran Ângelo e Hulk quando ainda estavam juntos Crédito: Instagram/@hulkparaiba
Iran Ângelo, ex-mulher do jogador de futebol Hulk, escreveu uma longa publicação no Instagram neste sábado (5), dizendo estar sentindo uma "dor muito grande" no aniversário da sobrinha Camila Ângelo, que é a atual noiva do jogador.
Hulk e Camila assumiram o namoro em dezembro de 2019, quatro meses após o fim do casamento com Iran. Os dois foram casados por doze anos e têm três filhos juntos.
Após meses de disputa, o casal fechou um acordo com a divisão igualitária dos bens adquiridos por ele durante a união.
No post, Iran diz que considerava Camila como uma filha. "Acordo e adormeço sem entender por que isso aconteceu comigo. A dor é muito grande, às vezes penso que vai arrancar meu coração, mas Deus vem e me ampara".
"Dei tudo a essa menina desde que ela veio ao mundo. Sacrifiquei tantas vezes meus sonhos para realizar os sonhos dela", escreveu. "Ela conhecia minhas fragilidades, insegurancas, dores, medos, planos, e tinha meu amor incondicional. Ela administrava minha vida, e para mim tudo que ela falava era bom, era certo, era etico. Para mim, ela era perfeita em tudo e a ela entreguei o rumo da minha vida."

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Ela ainda comparou o sofrimento que está vivendo à morte de um ser querido. "Imagina quando voce sepultou uma filha em vida?", disse. "Nao queiram conhecer esse sofrimento que dilacera a alma, que arranca um pedaco da gente."
Em junho de 2020, Iran já havia alfinetado Hulk com post sobre a "lei do retorno". O jogador respondeu, dizendo que "hoje sim eu vivo de verdade!".
Ver essa foto no Instagram

Ha? um ano atra?s, apesar do sofrimento e confusa?o que minha vida mergulhou, eu precisava comemorar, da? um tempo na dor, para celebrar o aniversa?rio da minha filha e assim fiz. Sim, ela era minha filha, assim como os meus outros filhos Ian, Tiago e Alice. Acordo e adormec?o sem entender porque tudo isso aconteceu comigo. A dor e? muito grande, a?s vezes penso que vai arrancar meu corac?a?o, mas Deus vem e me ampara. Ele tem sido o meu sustento. Dei tudo a? essa menina desde que ela veio ao mundo. Sacrifiquei tantas vezes meus sonhos para realizar os sonhos dela. E aqui na?o falo so? de bens materiais, pois esses sa?o fa?ceis de serem dados quando se tem dinheiro, mas de amor, carinho, atenc?a?o, respeito... tudo. Ela conhecia minhas fragilidades, inseguranc?as, dores, medos, planos, e tinha meu amor incondicional. Ela administrava minha vida, e para mim tudo que ela falava era bom, era certo, era e?tico. Para mim, ela era perfeita em tudo e a? ela entreguei o rumo da minha vida. Se eu errei, meu Deus, foi por amar e confiar demais. Mas como e? difi?cil viver o primeiro aniversa?rio de algue?m, quando a gente a sepultou. Foi difi?cil na?o estar junto dos meus pais e do meu irma?o no dia dos seus aniversa?rios, sentimos que vazio toma conta da gente. Imagina quando voce? sepultou uma filha em vida? Na?o queiram conhecer esse sofrimento que dilacera a alma, que arranca um pedac?o da gente. Hoje eu vivo novamente a dor do sepultamento que aconteceu no dia 21 de dezembro, ve?spera de Natal de 2019, porque eu sei que voce?, minha irma? e ma?e, precisa seguir. Como ma?e que sou, sei que e? chegada a hora de voce? seguir para junto da sua filha, e na?o quero que voce? se sinta presa por minha causa. Deve ter sido muito difi?cil ficar todo esse tempo sem qualquer contato com ela, sem ouvir a voz, sem dar um abrac?o. Porque se para mim foi e e? um massacre lidar com essa realidade, imagino para voce?. Se nossa ma?e estivesse aqui ela estaria incondicionalmente do meu lado, na?o tenho du?vida disso, e mandaria que voce? seguisse. De corac?a?o em pedac?os, na?o vou mentir, estou pronta para voce? seguir. CONTINUA NOS COMENTA?RIOS...

Uma publicação compartilhada por Iran Angelo ?????? (@iran_angelo) em

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