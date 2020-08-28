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futebol

Presidente do Palmeiras fala sobre vinda de Hulk: 'Sonhar não custa'

Maurício Galiotte avisa que clube sonha em tudo o que pode fazer o clube ainda maior. Mandatário alviverde explica situação de possíveis vendas das Crias da Academia...
LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 10:41

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 10:41

Crédito: Maurício Galiotte fala sobre chegadas e partidas no Palmeiras (Agência Palmeiras/Divulgação
O mercado de chegadas e partidas no Palmeiras está aquecido com sondagens aos garotos da base e a diretoria tem ficado atenta para possíveis negócios com a vinda de jogadores.
Um nome sempre na pauta da torcida alviverde é o atacante Hulk. Em final de contrato na China, o atleta é palmeirense, já esteve no Allianz Parque acompanhando o time e ainda não definiu o futuro.O presidente Maurício Galiotte, em entrevista ao site "Globo Esporte", falou sobre a possibilidade de contar com Hulk no futuro.
- Sonhar não custa. Vamos continuar sonhando com tudo o que possa fazer o Palmeiras ainda maior. Não vamos falar de nomes, mas o Palmeiras protagonista, vencedor e ganhador é o que a gente deseja, é o nosso objetivo. Mas falar de nomes, sobretudo nesse ano atípico e de muitas certezas, acho que não seria certo da minha parte. Não estaria sendo verdadeiro se falasse A, B ou C. O que acontece hoje são os atletas que temos no elenco. Mas sonhar, vamos sonhar sempre, com um Palmeiras maior e mais competitivo - afirmou Maurício Galiotte.
Em relação aos jogadores recém-promovidos ao profissional e o bom desempenho, o presidente confirmou o interesse de clubes do exterior nas Crias da Academia.
- Temos muitas sondagens, especulações, vários clubes demonstrando interesse nos meninos. O que a gente gostaria é de contar com todos no nosso grupo profissional. Em relação a venda ou qualquer outro negócio que possa surgir, tudo vai depender de uma série de fatores. Vai depender de performance, do mercado, da situações que surgirem - completou.

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