Hulk entra em acordo com a ex e deixa ela ficar com metade dos bens

Hulk e Camila Ângelo, sua nova namorada Crédito: Instagram/@hulkparaiba

Parece que a confusão judicial entre o jogador de futebol Hulk, 33, e sua ex-mulher, Iran Ângelo, com quem ficou casado por 12 anos, chegou ao fim sem maiores complicações.

A reportagem apurou que atleta entrou em acordo com ela e a proposta de dar a metade de todos os bens que ele adquiriu enquanto casado para a ex-mulher foi aceita. Eles eram casados com regime de comunhão de bens. Hulk terminou com Iran e começou a namorar a sobrinha dela, Camila, 31, no final de 2019.

Iran, por sua vez, estaria disposta a levar a ação adiante. Isso porque ela havia solicitado ofícios em juízo sobre o patrimônio do jogador e entrou em contato com cada time e patrocinador dele na carreira.

O jogador confirmou em dezembro de 2019 que estava namorando Camila, 31, sobrinha de sua ex-mulher Iran Ângelo de Souza. Segundo nota encaminhada por sua assessoria de imprensa, o ponta da equipe chinesa Shanghai SIPG falou sobre o relacionamento com os pais e o irmão da nova namorada.

"Ele falou a verdade e comunicou à família. Hulk e Camila iniciaram o namoro em outubro. Portanto, foi o próprio Hulk que tornou pública a informação, pois não precisa se esconder. Sua posição é transparente para evitar mentiras e comentários maldosos", diz trecho da nota.

Após Hulk assumir o namoro com a sobrinha de sua ex-mulher, o jogador fez de tudo para conseguir a separação de forma amigável. Ele teria depositado R$ 100 milhões na conta dela e ainda a deixou a escolher metade dos 80 imóveis de propriedade dele.

Em abril, o paraibano de Campina Grande resolveu se pronunciar pela primeira vez a respeito da separação de Iran Ângelo, e sobre seu atual relacionamento com a sobrinha da ex-mulher. Além disso, o jogador de futebol usou a função Stories, do Instagram para se defender de comentários feitos por Mara Maravilha durante o Fofocalizando (SBT).

"Mara Maravilha que de maravilha não tem nada", iniciou o atacante. "Não tenho religião, mas aprendi a respeitar todas. Se formos falar do seu passado, é aquele ditado: 'Meu passado me condena'. Quando você for abrir a boca, fala a verdade, não fala para aparecer, porque você tentou de todas as formas aparecer, usou de religião para aparecer e não conseguiu", desabafou Hulk.

Ele também desmentiu o colunista do UOL, Le o Dias, por ter afirmado que Iran estaria pedindo R$ 700 milhões no processo de separação. "Você vem falar nessa cifra!? Você sabe que eu tenho que proteger minha família? Você vem falar que meu patrimônio é esse, fala que minha ex-esposa está cobrando R$ 700 milhões. De onde você tirou isso? Não tenho esse patrimônio. São números assustadores. Esses números são absurdos, espantam todo mundo, são mentirosos", indignou-se o jogador.