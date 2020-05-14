Hulk entra em acordo com a ex e deixa ela ficar com metade dos bens

Parece que a confusão judicial entre o jogador de futebol Hulk, 33, e sua ex-mulher, Iran Ângelo, com quem ficou casado por 12 anos, chegou ao fim sem maiores complicações.
A reportagem apurou que atleta entrou em acordo com ela e a proposta de dar a metade de todos os bens que ele adquiriu enquanto casado para a ex-mulher foi aceita. Eles eram casados com regime de comunhão de bens. Hulk terminou com Iran e começou a namorar a sobrinha dela, Camila, 31, no final de 2019.
Iran, por sua vez, estaria disposta a levar a ação adiante. Isso porque ela havia solicitado ofícios em juízo sobre o patrimônio do jogador e entrou em contato com cada time e patrocinador dele na carreira.
O jogador confirmou em dezembro de 2019 que estava namorando Camila, 31, sobrinha de sua ex-mulher Iran Ângelo de Souza. Segundo nota encaminhada por sua assessoria de imprensa, o ponta da equipe chinesa Shanghai SIPG falou sobre o relacionamento com os pais e o irmão da nova namorada.
"Ele falou a verdade e comunicou à família. Hulk e Camila iniciaram o namoro em outubro. Portanto, foi o próprio Hulk que tornou pública a informação, pois não precisa se esconder. Sua posição é transparente para evitar mentiras e comentários maldosos", diz trecho da nota.
Após Hulk assumir o namoro com a sobrinha de sua ex-mulher, o jogador fez de tudo para conseguir a separação de forma amigável. Ele teria depositado R$ 100 milhões na conta dela e ainda a deixou a escolher metade dos 80 imóveis de propriedade dele.
Em abril, o paraibano de Campina Grande resolveu se pronunciar pela primeira vez a respeito da separação de Iran Ângelo, e sobre seu atual relacionamento com a sobrinha da ex-mulher. Além disso, o jogador de futebol usou a função Stories, do Instagram para se defender de comentários feitos por Mara Maravilha durante o Fofocalizando (SBT).
"Mara Maravilha que de maravilha não tem nada", iniciou o atacante. "Não tenho religião, mas aprendi a respeitar todas. Se formos falar do seu passado, é aquele ditado: 'Meu passado me condena'. Quando você for abrir a boca, fala a verdade, não fala para aparecer, porque você tentou de todas as formas aparecer, usou de religião para aparecer e não conseguiu", desabafou Hulk.
Ele também desmentiu o colunista do UOL, Le o Dias, por ter afirmado que Iran estaria pedindo R$ 700 milhões no processo de separação. "Você vem falar nessa cifra!? Você sabe que eu tenho que proteger minha família? Você vem falar que meu patrimônio é esse, fala que minha ex-esposa está cobrando R$ 700 milhões. De onde você tirou isso? Não tenho esse patrimônio. São números assustadores. Esses números são absurdos, espantam todo mundo, são mentirosos", indignou-se o jogador.
Hulk ainda negou que Camila esteja grávida, mas deixou claro que são jovens e que, se isso acontecer, será o primeiro a informar o público. O paraibano foi categórico em afirmar que a atual namorada não foi a razão pelo fim de seu casamento com Iran. "Eu me separei porque já tinha anos que não existia mais casamento. Mas, por respeito, não vou tocar no assunto. Só estou falando para dizer que Camila não foi pivô da separação. Não foi uma separação amigável, mas não vou tocar no assunto".