De Realengo, modelo da Playboy leva biquíni de fita isolante a Mykonos

A playmate Iasmin Santos atraiu olhares em Mykonos, na Grécia, ao aparecer com um biquíni de fita isolante. A bonita decidiu sair do padrão e ousar: As gringas costumam usar biquínis grandes, bem diferente dos modelos que usamos no Brasil, então decidi trazer a moda dos biquínis brasileiros para cá, foi um sucesso.

Iasmin revelou que usou o biquíni também para se despedir de seu silicone. Ao posar em um cenário paradisíaco com um biquíni de fita na Grécia, ela fez questão de registrar seus últimos tamanhos dos seios, já que pretende colocar mais silicone em breve. Tenho 600 ml de silicone em cada seio, mas ainda quero aumentar para 800 ml. Então fiz esse ensaio para não esquecer o último tamanho, disse ela.