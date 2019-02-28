'Vai, Malandro': Bronze de fita isolante é sucesso entre homens no ES

Henrique Ferrari, Victor Zanelatto e Honorato Ribeiro experimentam o bronzeamento masculino com marca de fita adesiva Crédito: Vitor Jubini

Não teve fita isolante para quem quis depois que Anitta apareceu com seu bronzeamento malandro em "Vai Malandra", no fim de 2017. No clipe, a Poderosa surgiu lançando a moda de botar a fita colada ao próprio corpo demarcando a marquinha do verão. As lajes de bronzeamento rapidamente começaram a divulgar a tendência e a mulherada, de Norte a Sul do País, caiu na moda. Mas agora, pouco mais depois de um ano da "explosão malandra do bronzeado", os capixabas começaram a aderir à ideia.

Bronzeamento de fita já é sucesso entre os homens, no Espírito Santo; lajes de bronze já marcam datas só para eles no Estado Crédito: Assertiva Comunicação/Divulgação

No Espírito Santo, os mais vaidosos já lotam esses espaços de bronzeamento e pagam entre R$ 70 e R$ 150 para ostentar um "bronze perfeito". Geralmente, as sessões para eles acontecem separadamente e respeitam a mesma privacidade que é guardada para elas. A jato, o procedimento é individual mesmo e, ao natural, existem dias pré-definidos.

O publicitário André Rangel é um dos homens que não abrem mão de um bronze bonito o ano inteiro. Para isso, frequenta um espaço de bronzeamento no Sol a cada quinze dias ou uma vez por mês, dependendo de quanto consegue segurar a cor. "Depende de como está a pele, da época do ano... E o procedimento todo demora de uma hora e meia a duas, então é um momento que eu tiro para mim, também", destaca.

Bronzeamento de fita já é sucesso entre os homens, no Espírito Santo; lajes de bronze já marcam datas só para eles no Estado Crédito: Assertiva Comunicação/Divulgação

Segundo André, há mais de um ano ele tira esse tempo periódico para manter a marquinha perfeita e explica que prefere colocar a fita isolante porque, assim, não se preocupa se a sunga se mexer. "O tecido da sunga não gruda no corpo. Com a fita, que fica colada justamente por baixo da costura da sunga, não me preocupo", conclui.

PERFEIÇÃO

De acordo com a personal bronze Élida Torezani, o objetivo deles é conquistar a marquinha perfeita, como as mulheres já fazem. A empresária, que tem o espaço de bronzeamento de fita em Vila Velha, relata que como o bronze na laje tem a proposta de ser um espaço privativo para elas, as turmas de homens também são exclusivas.

Agora, em período de carnaval, a procura dos homens aumentou muito Élida Torezani, personal bronze

Segundo a bronzeadora Raynna Karoline, que também tem um espaço de bronzeamento, a procura aumenta sobretudo neste período de carnaval. "Muitos clientes já fazem o bronze direto, mas a procura nessa época de verão e carnaval é imbatível", destaca.

Élida Torezani comanda uma laje de bronzeamento e conta que os homens estão aderindo ao processo com fita Crédito: Assertiva/Comunicação

O chefe de cozinha Henrique Ferrari, de 22 anos, decidiu fazer o bronzeamento a jato pela primeira vez. Ele não costuma ir à praia porque mantém uma rotina de cuidados com a pele do rosto, principalmente, e fica com medo de sofrer danos com muita exposição ao Sol.

Já ouvi muito que minha cor é branco-palmito e decidi fazer pra pegar uma cor de forma mais rápida e sem pôr em risco a pele, diz ele, que pretende realizar uma sessão de bronzeamento a jato antes do carnaval para cair na folia da cor do verão.

Veja vídeo que mostra como é feito o processo do bronzeamento com fita em homens:

BRONZE A JATO ATRAI MAIS OS HOMENS

Para Élida, os rapazes acabam até mais atraídos que as mulheres pelo bronze a jato, já que esse tipo de bronzeamento é feito em duas versões - sendo a jato e a natural. No molde natural, o esquema é ficar exposto ao Sol, devidamente protegido, com uma fórmula especial da personal bronze para turbinar a cor na pele deles.

Segundo a personal bronze, quando é escolhida a opção a jato o produto é aplicado na pele e reage com a camada mais superficial da pele, produzindo melanoidina, um pigmento castanho que simula um bronzeado sem danificar a pele.

Essa é uma dica para quem não conseguiu um tempo para o bronze tradicional ou não quer realmente uma exposição ao sol. O jato garante um resultado natural e incrível, continua.

André Rangel é um dos que já utilizou o bronzeamento a jato, mas escolheu o natural para fazer quinzenalmente. "Eles (bronzeamento a jato) são mais rápidos, não levam mais que 20 minutos, deixam o aspecto da pele lindo na hora, brilhoso, mas saem em 15 dias", explica.

Onde se bronzear:

Bronze Torezani

Bronzeamento natural e a jato

Endereço: Rua Aquarius, 254, Alecrim, Vila Velha

Telefone: 99893-2441

Studio Morena Bronze

Bronzeamento Natural e Instantâneo (a jato)

Endereço: Rua Pitangueira, 240, Itapuã, Vila Velha

Telefone: 27 99846-6461

Neon & Bronze

Endereço: Rua 23 de Maio, 135, Prainha, Vila Velha

Atendimento com hora marcada.

Agendamentos: 99256-9537