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Com RBD em alta, Dulce María triunfa em ranking à frente de famosas

O site de monitoramento Kworb comprova o alto desempenho da mexicana

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 14:44
A cantora Dulce María
A cantora Dulce María Crédito: Reprodução/Instagram @dulcemaria
Com a volta dos álbuns de RBD às plataformas digitais, o recente projeto da Dulce María, Origen, ganhou força e se posicionou no topo de vendas digitais em diversos países. Por isso, a cantora teve a melhor estreia no Ranking Digital Global, ocupando a posição número 153, à frente de grandes artistas, como Camila Cabello e Shawn Mendes.
A lista do site de monitoramento Kworb faz uma contagem considerando as maiores plataformas de música, como iTunes, Spotify, Apple Music e Youtube.
Milhares de fãs pelo mundo demonstraram que o amor por Dulce segue intacto. Um exemplo disso é que no Brasil, das quatro músicas do RBD que ocupam o Top 5 no iTunes, todas são solos da mexicana. "Fuego", "El Mundo Detrás", "Lágrimas Pérdidas", "Aburrida y Sola" e "Te Daría Todo", são algumas das que chegaram ao Top 10 de 8 outros países.
Além disso, o solo de maior sucesso do RBD cantado por Dulce, "No Pares", ainda não foi disponibilizado pelas plataformas digitais, mas promete surpreender ainda mais a cantora, que já se mostra grata com os resultados: Agora a música que marcou toda uma geração está onde deveria estar há muito tempo, em suas mãos! É de vocês! Obrigada por todo o seu amor, guerreiros, escreveu Dulce.

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Todos os álbuns que Dulce María, Alfonso, Christian, Anahí, Christopher e Maite publicaram em grupo já estão disponíveis desde 3 de setembro e, como presumimos, foi realmente um rebuliço global, o grupo também estreou no ranking em posição de número 22.

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