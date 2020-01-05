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"Estou pronta para voar"

Ken Humano se assume mulher trans: 'Renascimento'

Conhecido internacionalmente como Ken Humano, em referência ao marido da Barbie, Rodrigo Alves assumiu neste sábado (4) que passou pela transição e agora é Roddy, uma mulher trans

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 22:06
Roddy Alves, o ex-Ken Humano Rodrigo Alves Crédito: Adam Gerrard/Reprodução/Instagram @rodrigoalvesuk
Rodrigo Alves, de 36 anos, conhecido internacionalmente como o Ken Humano, decidiu se assumir como Roddy, uma mulher transgênera, neste sábado (4). O brasileiro, que já fez dezenas de cirurgias plásticas pelo corpo inteiro, acabou de finalizar seu processo de transição com mais procedimentos estéticos e uma série de injeções hormonais. 
"Eu vivi como uma lagarta por 36 anos e agora eu sou uma borboleta e estou pronta para voar"
Roddy Alves - Artista
Roddy ainda agradeceu o apoio que recebeu da família e fãs durante o processo de transição por meio das redes sociais. O tratamento, feito sob orientação médica, foi executado sem muita exposição: "Hoje é o dia do meu renascimento. Fico muito feliz em poder dividir um pouco da minha vida com vocês! Agradeço a Deus pela família e amigos maravilhosos na minha vida... Isso é só um começo de uma nova vida". 
Nas fotos postadas, Roddy está de salto alto e diferentes modelos de vestidos justos ao corpo, além de franja e cabelo loiros com extensões. 
À reportagem de A GAZETA, Roddy reiterou tudo o que disse por meio das postagens na web e completou que o sábado (4) foi exaustivo, já que concluiu uma série de mudanças em torno da nova identidade. 

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"EU SEMPRE ME SENTI COMO BARBIE"

Roddy falou com exclusividade ao Mirror, famoso tabloide de celebridades do Reino Unido, sobre sua transição. Durante o bate-papo, disse que ficou famoso como Ken, mas sempre se sentiu como a Barbie. "Sou conhecido como Ken, mas por dentro sempre me senti como a Barbie. Por anos eu tentei viver como homem. Eu implantei um abdômen sarado falso, músculos falsos nos braços, mas eu estava mentindo para mim mesmo", disse à publicação. 
"Eu sou uma mulher e sempre tive cérebro feminino. Agora meu corpo combina com a minha mente", finalizou. 

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