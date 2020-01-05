Ken Humano se assume mulher trans: 'Renascimento'

Roddy Alves, o ex-Ken Humano Rodrigo Alves Crédito: Adam Gerrard/Reprodução/Instagram @rodrigoalvesuk

Rodrigo Alves , de 36 anos, conhecido internacionalmente como o Ken Humano , decidiu se assumir como Roddy, uma mulher transgênera, neste sábado (4). O brasileiro, que já fez dezenas de cirurgias plásticas pelo corpo inteiro, acabou de finalizar seu processo de transição com mais procedimentos estéticos e uma série de injeções hormonais.

"Eu vivi como uma lagarta por 36 anos e agora eu sou uma borboleta e estou pronta para voar" Roddy Alves - Artista

Roddy ainda agradeceu o apoio que recebeu da família e fãs durante o processo de transição por meio das redes sociais. O tratamento, feito sob orientação médica, foi executado sem muita exposição: "Hoje é o dia do meu renascimento. Fico muito feliz em poder dividir um pouco da minha vida com vocês! Agradeço a Deus pela família e amigos maravilhosos na minha vida... Isso é só um começo de uma nova vida".

Nas fotos postadas, Roddy está de salto alto e diferentes modelos de vestidos justos ao corpo, além de franja e cabelo loiros com extensões.

À reportagem de A GAZETA, Roddy reiterou tudo o que disse por meio das postagens na web e completou que o sábado (4) foi exaustivo, já que concluiu uma série de mudanças em torno da nova identidade.

"EU SEMPRE ME SENTI COMO BARBIE"

Roddy falou com exclusividade ao Mirror, famoso tabloide de celebridades do Reino Unido, sobre sua transição. Durante o bate-papo, disse que ficou famoso como Ken, mas sempre se sentiu como a Barbie. "Sou conhecido como Ken, mas por dentro sempre me senti como a Barbie. Por anos eu tentei viver como homem. Eu implantei um abdômen sarado falso, músculos falsos nos braços, mas eu estava mentindo para mim mesmo", disse à publicação.