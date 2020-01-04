Após divórcio, Fernanda Souza é flagrada curtindo show de Thiaguinho

Segundo o colunista, Fernanda reencontrou os ex-sogros e falou com Leo Dias sobre o episódio: "Não tinha visto o João e a Glória depois do Ano Novo. Eles estavam no Rio, e a gente estava combinando de se encontrar. Eu amo os dois. A gente se encontrou para ir ao show, super de boa, juntos, como sempre falamos que iria ser".