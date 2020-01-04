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"Juntos como sempre"

Após divórcio, Fernanda Souza é flagrada curtindo show de Thiaguinho

Ao colunista Leo Dias, Fernanda Souza disse que ela e o ex, Thiaguinho, estão 'juntos como sempre'; cantor aproveitou momento do show em que falou de amizade para ir falar com a atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 20:19

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 20:19

A atriz Fernanda Souza Crédito: Reprodução/Instagram @fernandasouzaoficial
Fernanda Souza e Thiaguinho estão, oficialmente, separados há três meses. Mas a bonita aproveitou a noite desta sexta (3) para ir ao show do ex na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. A atriz ficou de olho na apresentação em um local próximo à lateral do palco, na companhia dos pais do cantor, João e Glória Maria Barbosa. As informações foram divulgadas neste sábado (4) pelo colunista Leo Dias. 
Segundo o colunista, Fernanda reencontrou os ex-sogros e falou com Leo Dias sobre o episódio: "Não tinha visto o João e a Glória depois do Ano Novo. Eles estavam no Rio, e a gente estava combinando de se encontrar. Eu amo os dois. A gente se encontrou para ir ao show, super de boa, juntos, como sempre falamos que iria ser". 

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Ainda com informações do colunista, quando cantou "A Amizade é Tudo", Thiaguinho aproveitou para cumprimentar os pais e também falou com a ex-esposa. 

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