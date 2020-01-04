Kylie Jenner é acusada de apropriação cultural ao postar foto polêmica

Segundo o jornal Daily Mail, a imagem foi apagada momentos depois de ter sido publicada por receber uma série de comentários acusando a Jenner de apropriação cultural.

Logo em seguida, a empresária teria publicado a foto em seus stories, mencionando o perfil dos fotógrafos que fizeram a imagem, os irmãos Luca e Alessandro Morelli.

No Instagram dos irmãos, eles dão a enteder que o penteado seria uma homenagem à cantora Gwen Stefani, que já o usou no clipe da música "South Side". Na foto da Jenner, que permanece no perfil deles, os irmãos usam uma hashtag com o nome da cantora.