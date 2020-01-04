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Kylie Jenner é acusada de apropriação cultural ao postar foto polêmica

Depois de se envolver em polêmica de apropriação cultural, a socialite Kylie Jenner decidiu apagar a foto de seu próprio perfil do Instagram

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 15:52
A socialite Kylie Jenner Crédito: Reprodução/Instagram @kyliejenner
Kylie Jenner, 22, se envolveu em uma polêmica após publicar em seu Instagram, na quinta-feira (2), uma foto em que aparece com os cabelos loiros e com braids (estilo de trança de cabelo que é predominantemente popular na cultura africana).
Segundo o jornal Daily Mail, a imagem foi apagada momentos depois de ter sido publicada por receber uma série de comentários acusando a Jenner de apropriação cultural.
Logo em seguida, a empresária teria publicado a foto em seus stories, mencionando o perfil dos fotógrafos que fizeram a imagem, os irmãos Luca e Alessandro Morelli.

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No Instagram dos irmãos, eles dão a enteder que o penteado seria uma homenagem à cantora Gwen Stefani, que já o usou no clipe da música "South Side". Na foto da Jenner, que permanece no perfil deles, os irmãos usam uma hashtag com o nome da cantora. 
"Por que todas as Kardashians e Jenners querem ser negras?", questionou um internauta nos comentários. "Uau, adorei isso, uma mulher branca se dedicando a outra mulher branca. Celebrando a maior era da apropriação cultural da história do pop moderno", afirmou outro. Kylie não se pronunciou sobre o assunto após o caso.

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