Na Justiça

Thiago Salvático sobre briga por herança de Gugu: 'Sei meus direitos'

'Ele foi e é o amor da minha vida, vai continuar sendo', disse o suposto namorado de Gugu, que acabou retirando processo da Justiça para participar da partilha de bens

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

O chef Thiago Salvático e o apresentador Gugu Liberato em foto com casacos de neve. Thiago se apresentou à mídia como namorado de Gugu após o apresentador morrer em sua casa em Orlando, nos EUA.
O chef Thiago Salvático e o apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @salvatico.thiago
Thiago Salvático abriu o jogo sobre o porquê de sua desistência do processo que abriu para ser conhecido pela Justiça como companheiro de Gugu Liberato. Segundo o chef, os dois se relacionaram amorosamente por oito anos, o que daria a ele parte da herança bilionária que o apresentador deixou. 
Em entrevista ao Notícias Impressionantes, do SBT, à apresentadora Chris Flores, Thiago, que mora na Alemanha, soltou: ""Sei muito bem dos meus direitos, mas quero seguir minha vida, meus negócios. Eu sei muito bem quem eu fui na vida de Gugu Liberato por oito anos. Talvez no futuro eu volte, mas nesse momento não posso passar por isso". 
Sobre o processo, Salvático diz que não estava atrás do dinheiro de Gugu, que seria só uma consequência. "Eu queria o reconhecimento de que fui o companheiro dele, o resto é outra história", alegou. 

Durante a conversa com Chris Flores, o chef lembrou como conheceu Gugu, que, segundo ele, foi em uma ponte aérea. "Ele foi para os EUA na quarta-feira, íamos jantar na terça-feira, mas ele avisou que a mãe não estava muito bem e cancelamos. Nossa última mensagem foi quando ele já estava decolando. Estávamos conversando em vídeo, ele falou que me amava, eu falei que amava ele também e essa foi a última vez que nos falamos. Ele foi e é o amor da minha vida, vai continuar sendo", disse. 

