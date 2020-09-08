Thiago Salvático sobre briga por herança de Gugu: 'Sei meus direitos'

Thiago Salvático abriu o jogo sobre o porquê de sua desistência do processo que abriu para ser conhecido pela Justiça como companheiro de Gugu Liberato. Segundo o chef, os dois se relacionaram amorosamente por oito anos, o que daria a ele parte da herança bilionária que o apresentador deixou.
Em entrevista ao Notícias Impressionantes, do SBT, à apresentadora Chris Flores, Thiago, que mora na Alemanha, soltou: ""Sei muito bem dos meus direitos, mas quero seguir minha vida, meus negócios. Eu sei muito bem quem eu fui na vida de Gugu Liberato por oito anos. Talvez no futuro eu volte, mas nesse momento não posso passar por isso".
Sobre o processo, Salvático diz que não estava atrás do dinheiro de Gugu, que seria só uma consequência. "Eu queria o reconhecimento de que fui o companheiro dele, o resto é outra história", alegou.
Durante a conversa com Chris Flores, o chef lembrou como conheceu Gugu, que, segundo ele, foi em uma ponte aérea. "Ele foi para os EUA na quarta-feira, íamos jantar na terça-feira, mas ele avisou que a mãe não estava muito bem e cancelamos. Nossa última mensagem foi quando ele já estava decolando. Estávamos conversando em vídeo, ele falou que me amava, eu falei que amava ele também e essa foi a última vez que nos falamos. Ele foi e é o amor da minha vida, vai continuar sendo", disse.