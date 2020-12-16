Já escolheu seu biquíni deste verão? Saiba quais são os modelos queridinhos

Os tecidos metalizados, modelos com aro e calcinhas hot pant estão na lista dos mais cotados para o verão. Crédito: Reprodução Instagram / Pinterest

Fim de ano, temperaturas aumentando e já dá pra sentir a chegada da estação mais quente e movimentada do ano. Apesar de as restrições por conta da pandemia no próximo verão, ainda dá pra aproveitar o sol da estação, seja na praia ou na piscina - com distanciamento - ou até mesmo no quintal de casa. O importante é viver - e curtir - a época. E nada melhor que um look perfeito pra tornar tudo ainda melhor. As buscas pelo biquíni (ou maiô) ideal já começaram e nós vamos te ajudar nessa missão.

A empreendedora Marina Braga, da marca capixaba de beachwear Mauloa, conta que os preparativos para a chegada do verão estão a mil. Temos dois lançamentos previstos para esse verão. O planejamento e a confecção das peças são feitos com muita antecedência pra atender a demanda da temporada, afirma.

Apostas do beachwear

Em relação às estampas, Marina explica que a proposta da marca para este verão são, principalmente, poás, listras, florais com cores bem vivas, vichy (xadrez) e o neon, que já esteve em alta em outros verões.

Uma das apostas da Mauloa para este verão é o decote em V, trata-se de um sutiã com um aro no formato da letra entre os seios que deve fazer sucesso nas praias e piscinas nos próximos meses. O que levou a gente a investir nesse modelo foi a forte adesão que percebemos, ele veste bem e as pessoas amam, sempre que divulgamos ele esgota muito rápido, pontua.

Outro modelinho que está bombando é conhecido como "levanta seios". Nele, o aro em "V" é invertido, o que garante maior sustentação ao seio e promete um efeito "push up". Além do aro curvo, a peça possui alças finas e um bojo mais amplo que valoriza o colo, o que pode ser o motivo de ele ter conquistado tantas adeptas e ter seu lugarzinho reservado nas coleções de beachwear de várias marcas. Como o top é bem protagonista, ele, geralmente, é combinado a uma parte de baixo bem simples e minimalista.

Principais tendências

O modelo ciganinha, os biquínis com textura e as estampas animal print também estão em alta. Crédito: Reprodução Instagram / Pinterest

Segundo a consultora de moda Monica Sousa, alguns modelos de biquínis que farão sucesso nesse verão já estão em alta há um tempinho e vêm sendo usados por muitas famosas. Um dos modelos que não sai de moda é o meia-taça, estilo bem retrô. Além do charme antiguinho, ele também tem aros, o que dá toda uma sustentação aos seios, e é ótimo para quem tem o busto maior.

Outro modelo de biquíni que promete é o ciganinha - também conhecido como ombro a ombro. Por chamar mais atenção para os ombros, o modelo equilibra a silhueta para aquelas que possuem o quadril largo, explica a profissional.

Os modelos de calcinha mais cavadas, como o asa-delta, também estarão em alta. Mas aquelas que preferem o conforto não precisam se preocupar, as hotpants (calcinhas maiores de cintura alta) também estão com tudo, complementa Monica.

O crochê vem com tudo, acompanhado do efeito metalizado e dos maiôs mais ousados. Crédito: Reprodução Instagram / Pinterest

"Vale investir nos biquínis dupla face, metalizados, texturizados e em crochê" Monica Souza - Consultora de Moda

De acordo com a profissional, para quem gosta de maiô, o modelo engana mamãe é a aposta da vez. São aqueles menos cobertos e que se assemelham com biquínis na parte de trás.