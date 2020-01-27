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Verão: Saiba como usar peças da moda praia nas ruas

Da praia para a vida! Confira as dicas para inserir maiôs e biquínis no seu look do dia a dia

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 16:18
Usar o biquíni como top é uma dica preciosa, a terceira peça pode dar um 'up' no look.  Crédito: Reprodução Instagram @rivierastore
Diferente do que o nome diz, a moda praia não é usada apenas na areia. Pelo contrário, durante os dias quentes de verão dá para passear por aí de biquíni e maiô, sim. As peças de beachwear estão cada vez mais versáteis e podem ajudar a compor o lookinho do cotidiano. 
A consultora de imagem e estilo Lorrayne Maia explica que dá, sim, para montar opções mil, tanto para o momento trabalho quanto para a balada. Só é preciso tomar alguns cuidados, se na parte de cima for usado um biquíni no modelo cropped ou top, por exemplo, a parte de baixo tem que ser comprida e de cintura alta, como uma saia midi ou uma jardineira, sugere.
Para Lorrayne, a terceira peça também pode ser a saída para deixar o look mais elegante. Com saia curta ou short, o top do biquíni pode ser usado por baixo de um colete, kimono ou blazer, afirma. Já o tradicional biquíni cortininha, a consultora disse que pode ser aproveitado no lugar da lingerie.
Vale trocar o sutiã pela parte de cima do biquíni em peças como camisa de botão e com transparência. O mesmo vale para a calcinha hot pant, que pode ser combinada com vestidos e saias transparentes ou com fendas, explica.
Equilíbrio: peças compridas fazem a composição perfeita com peças fresquinhas. Crédito: Rafael Teixeira / Modelo:Mylena Tresmann
Thici Tibério, da loja Riviera, diz que o item queridinho das clientes para essas adaptações é o maiô, que se transforma prontamente em um body. O maiô é o curinga da estação. Modelos clássicos e até os cheios de recorte são ideais para ir da praia ao escritório,  neste último caso com um blazer, por exemplo. E até para o happy hour e a balada, finaliza ela.

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