Whindersson Nunes anuncia gravidez de namorada e será pai pela 1ª vez

Vão ser papais! O humorista Whindersson Nunes e namorada, Maria Lina Deggan Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes

Whindersson Nunes usou seu perfil no Instagram para anunciar que será pai pela primeira vez. Ele contou a novidade com uma série de fotos ao lado de sua namorada, Maria Lina Deggan, grávida.

"Eu não sei se você vai ser menino ou menina, mas eu quero que você saiba que eu passei a minha vida inteira indo atrás do melhor para você", escreveu o youtuber em uma 'carta' para o filho que vai nascer.

Em seguida, Whindersson continua: "Hoje eu penso tanto em como o mundo vai estar quando você nascer, uma preocupação que eu não tinha para mim mesmo".