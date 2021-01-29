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Whindersson Nunes anuncia gravidez de namorada e será pai pela 1ª vez

"Obrigado, Maria, pelo melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida. Eu amo tanto você, meu Deus", disse o humorista, ao agradecer a namorada

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 08:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jan 2021 às 08:32
Vão ser papais! O humorista Whindersson Nunes e namorada, Maria Lina Deggan
Vão ser papais! O humorista Whindersson Nunes e namorada, Maria Lina Deggan Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
Whindersson Nunes usou seu perfil no Instagram para anunciar que será pai pela primeira vez. Ele contou a novidade com uma série de fotos ao lado de sua namorada, Maria Lina Deggan, grávida.
"Eu não sei se você vai ser menino ou menina, mas eu quero que você saiba que eu passei a minha vida inteira indo atrás do melhor para você", escreveu o youtuber em uma 'carta' para o filho que vai nascer.

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Em seguida, Whindersson continua: "Hoje eu penso tanto em como o mundo vai estar quando você nascer, uma preocupação que eu não tinha para mim mesmo".
"Obrigado, Maria, pelo melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida. Eu amo tanto você, meu Deus. Deus nos abençoe e pode vir que aqui você tem é um pai!", conclui.

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