Marcelo Adnet produz "Sinta-se na Casa" e terá companhia de GKay e Ney Lima

O humorista Marcelo Adnet Crédito: Divulgação

O humorista Marcelo Adnet, 39, está de volta com o "Sinta-se na Casa", no Globoplay. O comediante, a partir desta sexta-feira (29), terá como companhia alguns influenciadores digitais nos esquetes, tais como Ney Lima (estreia), Pequena Lo, Foquinha, Thamirys Borsan, Diva da Depressão e Gkay.

A atração vai seguir os mesmos moldes do ano passado quando fez muito sucesso na plataforma. Com estética caseira, Adnet apresentará semanalmente (sempre às sextas-feiras) humor e piadas com relação ao BBB 21 de forma aberta ao público.

Ele vai repercutir os acontecimentos marcantes da semana no reality show 21 com imitações, esquetes e performances costuradas por quadros capitaneados por um influenciador digital a cada semana.

No ano de 2020, com o Sinta-se em Casa, ao todo, foram 110 programas e mais de 300 episódios em 183 dias de quarentena. O último episódio foi ao ar no dia 11 de setembro. Este foi o primeiro conteúdo feito remotamente para a Globo na pandemia. Ele comentava sobre diversos assuntos.

"Foi um aprendizado gigante em todas as esferas da produção, com muita liberdade de criação e o apoio da minha esposa, Patricia, da Daniela Ocampo, supervisionando e me ajudando remotamente, e do Globoplay. Foram quase 300 personagens ao longo dos episódios. E um processo que dialogou totalmente com o momento da quarentena e dos brasileiros", declarou Adnet à época.

Além do Sinta-se na Casa, os assinantes da plataforma vão contar com três edições diárias do Click BBB publicadas às 9h, 15h e 21h e, de forma inédita, poderão enviar perguntas em vídeo, além de poder acompanhar as 11 câmeras ao vivo. Essas perguntas vão integrar o bate-papo com os eliminados, aberto ao público, toda terça-feira.