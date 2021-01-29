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Caos da pandemia

Fábio Porchat critica Bolsonaro: "Quantas mortes fazem um impeachment?

"Se você não está com ódio, você está mal informado!", afirmou Porchat, lembrando que as pessoas até chamam Bolsonaro de genocida, mas estão tão acostumadas a ouvir o presidente "falar merda", que acabam desconsiderando o que ouvem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2021 às 08:26

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 08:26

O humorista Fábio Porchat
O humorista Fábio Porchat Crédito: Globo/Juliana Coutinho
O humorista e apresentador Fábio Porchat, 37, usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (28), para fazer duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e sua postura diante da pandemia de Covid-19 no Brasil. "Com quantas mortes se faz um impeachment?", questionou ele.
No vídeo, o humorista falou da falta de reação das pessoas diante das declarações polêmicas de Bolsonaro e mencionou os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionando como a população reagiria se eles tivessem se comportando da mesma forma em suas gestões como a Aids e a dengue.
"Se você não está com ódio, você está mal informado!", afirmou Porchat, lembrando que as pessoas até chamam Bolsonaro de genocida, mas estão tão acostumadas a ouvir o presidente "falar merda", que acabam desconsiderando o que ouvem. "Tirando o peso das maluquices, da violência e da agressividade que vem dele."

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Porchat destacou ainda que Bolsonaro diminui o perigo da pandemia em suas falas à imprensa e listou atitudes que julgou como reprováveis do presidente, como não usar máscara, criticar o uso de máscara, promover aglomerações, falar para o pessoal tomar um remédio que ninguém toma no mundo inteiro e falar mal da vacina contra Covid.
Em seguida, o humorista completou dizendo que, se tudo o que Bolsonaro faz não é atrapalhar muito o caminho que todos estão percorrendo enquanto sociedade e nação, ele não sabe o que fazer para as pessoas compreenderem que "ele é um cara muito maléfico para o país".

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