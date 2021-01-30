Capixaba Arthur se irrita com Lucas Penteado e dispara: "Acabou o circo"

Capixabas Arthur e Acrebiano conversam após briga com Lucas Penteado Crédito: Reprodução

Na casa do Big Brother Brasil 21 , o dia amanheceu do jeito que os fãs do reality gostam: cheio de tretas! Após discutir com vários brothers durante a festa Herança Africana, o paulista Lucas Penteado fez as malas e sentou em frente ao confessionário, ameaçando sair da casa. A atitude irritou o capixaba Arthur Picoli que saiu aos gritos.

"Para com esse show. Acabou o circo! Deixa minha cabeça em paz. Ou dá ou sai de cima, tem palhaço aqui não!", reclamou.

Nas redes sociais os internautas repercutiram a reação do capixaba. Até então, Arthur era visto como um dos participantes mais calmos da competição e manteve uma postura de apaziguar os ânimos dos companheiros de confinamento em alguns momentos. "Sensato demais", escreveu uma internauta.

Quem também elogiou o capixaba foi Neymar Jr. Em seu twitter, o jogador de futebol admitiu que teria a mesma reação de Arthur e soltou: "Gostei da sinceridade". "Treta atrás de treta... 'ACABOU O CIRCO' já gostei da sinceridade do Arthur até porque eu faria igual", escreveu.

Treta atrás de treta ... “ACABOU O CIRCO” ?? já gostei da sinceridade do Arthur até porque eu faria igual ?? #BBB — Neymar Jr (@neymarjr) January 30, 2021

Durante a confusão, Arthur foi consolado pelo outro capixaba na casa, Arcrebiano Araújo. Apesar de acalmar o conterrâneo, Bill também se irritou com o paulista e chegou a apertar o botão do confessionário para que Lucas saísse. "Vou apertar pra você, chamei aqui".