Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Big Brother Brasil

Capixaba Arthur se irrita com Lucas Penteado e dispara: "Acabou o circo"

Confusão aconteceu após a segunda festa do BBB 21. Durante confusão com brothers, Lucas Penteado ameaçou sair da casa e o capixaba perdeu a paciência

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 08:34

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

30 jan 2021 às 08:34
Capixabas Arthur e Acrebiano conversam após briga com Lucas Penteado
Capixabas Arthur e Acrebiano conversam após briga com Lucas Penteado Crédito: Reprodução
Na casa do Big Brother Brasil 21, o dia amanheceu do jeito que os fãs do reality gostam: cheio de tretas! Após discutir com vários brothers durante a festa Herança Africana, o paulista Lucas Penteado fez as malas e sentou em frente ao confessionário, ameaçando sair da casa. A atitude irritou o capixaba Arthur Picoli que saiu aos gritos.
"Para com esse show. Acabou o circo! Deixa minha cabeça em paz. Ou dá ou sai de cima, tem palhaço aqui não!", reclamou.
Nas redes sociais os internautas repercutiram a reação do capixaba. Até então, Arthur era visto como um dos participantes mais calmos da competição e manteve uma postura de apaziguar os ânimos dos companheiros de confinamento em alguns momentos. "Sensato demais", escreveu uma internauta. 

Veja Também

"BBB 21": capixabas Arthur e Arcrebiano prometem: "Estamos juntos"

Quem também elogiou o capixaba foi Neymar Jr. Em seu twitter, o jogador de futebol admitiu que teria a mesma reação de Arthur e soltou: "Gostei da sinceridade". "Treta atrás de treta... 'ACABOU O CIRCO' já gostei da sinceridade do Arthur até porque eu faria igual", escreveu.
Durante a confusão, Arthur foi consolado pelo outro capixaba na casa, Arcrebiano Araújo. Apesar de acalmar o conterrâneo, Bill também se irritou com o paulista e chegou a apertar o botão do confessionário para que Lucas saísse. "Vou apertar pra você, chamei aqui".

Veja Também

"BBB 21": Karol Conká é acusada de xenofobia por comentário sobre Juliette

Participante do "BBB" de Portugal é expulso por fazer gesto nazista

Nego Di vence prova e é o primeiro líder do "BBB 21"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB 21 Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados