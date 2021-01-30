Neymar elogia capixaba Arthur após briga no BBB: "Gostei da sinceridade"

Nas redes sociais, Neymar elogiou atitude do capixaba Arthur Picoli no BBB Crédito: Montagem/Reprodução/Instagram @neymarjr/Reprodução Globo Play

Surpreendendo os internautas, o instrutor de crossfit, que até então era visto como um dos jogadores mais calmos da casa, não gostou nada da atitude do colega de confinamento e saiu aos gritos. "Acabou o circo. Deixa minha cabeça em paz, não tem palhaço aqui não!", esbravejou.

A atitude chamou a atenção de Neymar. O jogador usou o Twitter para elogiar o capixaba e ainda admitiu que "faria igual". "Treta atrás de treta ... 'ACABOU O CIRCO' já gostei da sinceridade do Arthur até porque eu faria igual", escreveu.

Treta atrás de treta ... “ACABOU O CIRCO” ?? já gostei da sinceridade do Arthur até porque eu faria igual ?? #BBB — Neymar Jr (@neymarjr) January 30, 2021

Neymar não foi o único. Vários internautas usaram as redes sociais para apoiar a atitude do capixaba. Muitos se mostraram surpresos e a frase "Até o Arthur" chegou a ficar no topo dos assuntos mais comentados do Twitter.

ARCREBIANO TAMBÉM SE IRRITOU

A treta com o paulista parece ter despertado os dois capixabas da casa. Embora tenha tentado apaziguar os ânimos do conterrâneo, Arcrebiano Araújo, mais conhecido como Bill, também perdeu a paciência com a situação. Ele chegou a apertar o botão do confessionário, em sinal de estímulo para que Penteado deixasse a casa. "Vou apertar aqui para você, chamei aqui", disse.