Neymar elogia capixaba Arthur após briga no BBB: "Gostei da sinceridade"

O jogador de futebol Neymar Jr elogiou a atitude do capixaba Arthur Picoli na casa do Big Brother Brasil 21, na madrugada deste sábado (30). Arthur perdeu a paciência com o paulista Lucas Penteado que, após protagonizar brigas com outros brothers durante a festa Herança Africana, fez as malas e ameaçou ir embora da casa.
Surpreendendo os internautas, o instrutor de crossfit, que até então era visto como um dos jogadores mais calmos da casa, não gostou nada da atitude do colega de confinamento e saiu aos gritos. "Acabou o circo. Deixa minha cabeça em paz, não tem palhaço aqui não!", esbravejou.
A atitude chamou a atenção de Neymar. O jogador usou o Twitter para elogiar o capixaba e ainda admitiu que "faria igual". "Treta atrás de treta ... 'ACABOU O CIRCO' já gostei da sinceridade do Arthur até porque eu faria igual", escreveu.
Neymar não foi o único. Vários internautas usaram as redes sociais para apoiar a atitude do capixaba. Muitos se mostraram surpresos e a frase "Até o Arthur" chegou a ficar no topo dos assuntos mais comentados do Twitter.
ARCREBIANO TAMBÉM SE IRRITOU
A treta com o paulista parece ter despertado os dois capixabas da casa. Embora tenha tentado apaziguar os ânimos do conterrâneo, Arcrebiano Araújo, mais conhecido como Bill, também perdeu a paciência com a situação. Ele chegou a apertar o botão do confessionário, em sinal de estímulo para que Penteado deixasse a casa. "Vou apertar aqui para você, chamei aqui", disse.
Mais tarde, Bill também bombou nas redes por chamar o paulista de soberbo. "Você está muito soberbo porque está com isso aqui (colar da imunidade) no pescoço, tá? Mas não esquece que ainda faltam 94 dias", alfinetou.