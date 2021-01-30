Luísa Sonza defende namorada de Whindersson Nunes de ataques na internet

A cantora Luísa Sonza defendeu a namorada do ex-marido de ataques na internet Crédito: Reprodução instagram Luısa Sonza

A cantora Luísa Sonza defendeu Maria Lina Deggan, namorada do ex-marido Whindersson Nunes, dos ataques sofridos pela estudante de engenharia nas redes sociais após anunciar estar grávida do primeiro filho do humorista. O casal publicou, na última quinta-feira (28), fotos de Deggan com uma pequena barriga.

Luíza postou um texto no Instagram falando que as mulheres são sempre atacadas por tudo e culpadas mesmo quando não podem fazer suas escolhas. "Se você escolhe sua carreira, você é atacada. Se você escolhe família, também. Absolutamente qualquer coisa em qualquer âmbito da vida ou até mesmo nas vezes em que nem sequer escolhemos, a responsabilidade e a "culpa" cai sobre nós."

A cantora também desejou felicidade à família e que a namorada do ex-marido saiba lidar com todos os ataques com muita sabedoria.

"A sociedade odeia a mulher, não importa onde ela esteja. Se um dia eu contasse tudo que já passei (o que vocês veem na internet é a ponta do iceberg) provavelmente vocês não acreditariam na metade. Torço muito para que ela fique bem e saiba lidar com tudo com muita sabedoria, maturidade e amor, porque não é fácil. Felicidade e muito, muito amor à família!"

Na quinta, Whindersson postou fotos ao lado da namorada nas redes sociais agradecendo pelo que ele chamou de "melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida".

Whindersson está separado da cantora Luísa Sonza, 22, desde abril do ano passado. O término do casal foi bastante conturbado, principalmente após Vitão e Sonza assumirem um romance cinco meses depois , o que alimentou as especulações de que eles poderiam estar juntos há mais tempo.