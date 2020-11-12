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Luísa Sonza pede justiça para Mariana Ferrer durante Prêmio Multishow

'A gente está pedindo respeito. Vocês não vão mais nos calar', declarou cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 16:35

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 16:35

Cantora Luíza Sonza
Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram
Luísa Sonza aproveitou a participação no Prêmio Multishow 2020 na noite desta quarta-feira, 11, para pedir justiça pelo caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, vítima de estupro. Um vídeo da audiência em que a influenciadora digital é constrangida pelo advogado do acusado André de Camargo Aranha viralizou nas redes sociais.
Luísa Sonza fez questão de enfatizar os casos em que as mulheres são subjugadas e maltratadas. "Quando se trata de nós, culpado e vítima são invertidos. Quando se trata de nós, o tamanho do vestido importa mais que a nossa voz", disse.
A cantora também pediu mais atenção ao caso Mariana Ferrer: "A gente está pedindo respeito. vocês não vão mais nos calar. Justiça por Mari e por todas nós", enfatizou.
Nas redes sociais, Luísa foi aclamada pelos internautas. "Me arrepiei com o pedido de justiça para Mari Ferrer", escreveu uma fã. "Da série 'artistas necessárias que não têm medo de se posicionar e que usam sua voz e visibilidade para falar sobre assuntos que precisam ser falados': Luisa Sonza", disse outro.
Luísa Sonza foi uma das vencedoras na categoria 'Clipe do Ano' com Combatchy, em parceria Mc Rebecca e Anitta.

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