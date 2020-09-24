Vitão nega comentário 'meu casal' em foto de Sonza e Whindersson

O cantor Vitão Crédito: Globo/Divulgação

O cantor Vitão , 21, rejeitou a fama de ser "talarico" ou "fura olho" e disse que é fake o suposto comentário que ele teria deixado em uma foto antiga de Luísa Sonza Whindersson Nunes com a frase "meu casal".

"Cara, é fake! É mais uma das coisas criadas na internet e aí a massa, sem saber se é verdade, engole aquilo e sai vomitando um monte de coisa horrível. Não é verdade. Na época dessa foto, eu não era amigo nem do Whindersson nem da Luísa. Não tinha rolado nem 'Bomba Relógio' [música da cantora em que ele faz uma participação] ainda", disse o cantor em entrevista ao influenciador Hugo Gloss

"Olha a minha cara de quem comenta 'meu casal', né gente. Nada a ver", completou. Vitão e Luísa assumiram o namoro no início de setembro, mas especulações sobre um relacionamento entre os dois já existiam desde o fim de maio, cerca de um mês após o divórcio da cantora com Whindersson.

Na ocasião, ele se hospedou na mansão da artista localizada em Alphaville, em São Paulo, onde passou uns dias para gravar a música e o videoclipe de "Flores", que mostra cenas picantes dos dois juntos.

Na entrevista a Hugo Gloss, o cantor disse que a ideia do vídeo em que eles aparecem juntos foi uma estratégia de publicidade. "Foi marketing, sim, Usamos muito isso a nosso favor. Foi uma estratégia, a gente quis criar essa coisa de estar junto, mas a gente já estava se gostando nessa época", afirmou Vitão.

O cantor, porém, disse que se surpreendeu com os haters que passaram a atacá-lo nas redes sociais como possível pivô da separação de Luísa e Whindersson. Pior ainda, afirmou Vitão, foram as críticas feitas à cantora. "Até essas coisas acontecerem na minha vida, eu não sabia nem imaginava que as pessoas no nosso país tinham tanto ódio no coração. Algumas maldade, outras tristeza... é uma mistura. A galera tem um problema de querer julgar a vida alheia e tem o famoso machismo, que está enraizado em nossa sociedade, que faz esse tipo de coisa acontecer, e faz a gente tratar as pessoas como objetos. Acho que tudo isso que está acontecendo é fruto dessas coisas".

Para ele, contudo, esse tipo de ataque acontece mais na internet, em que as pessoas se sentem livres para julgar e xingar. "Quando estou andando na rua, todo mundo que me tromba, vem elogiar meu trabalho, pedir foto, dizer que gosta das minhas músicas... Na vida real, esse ódio é muito menor."