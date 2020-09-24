'A Fazenda 12': Jojo Todynho preocupa fãs após pedir ajuda médica

Jojo Todynho deixou os fãs preocupados na noite desta quarta (23). A funkeira, confinada no "A Fazenda 12", solicitou ajuda médica do reality após sentir um mal-estar.
A artista contou com a ajuda de Rodrigo Moraes, o fazendeiro da semana, para chegar até o posto médico do reality da Record. Ao ver a situação, Matheus Carrieri foi à sede do reality contar a notícia aos demais participantes.
Segundo informações da Caras, as câmeras da Record não filmaram muito mais o que se passou após Jojo acionar a ajuda, mas foi possível ver ainda a cantora voltando do atendimento médico e conversando com Luiza Ambiel, indicando que estava com a pressão alta.
A cena deixou os fãs preocupados, que logo se manifestaram pela internet. "Jojo está no médico. Foi só Biel começar a falar dela que aconteceu isso", alertou um seguidor, no Twitter. Outro observou: "Estamos mandando forças para Jojo".