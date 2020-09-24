'A Fazenda 12': Jojo Todynho preocupa fãs após pedir ajuda médica

"A Fazenda 12": a cantora Jojo Todynho em noite de votação do reality da Record

A cena deixou os fãs preocupados, que logo se manifestaram pela internet. "Jojo está no médico. Foi só Biel começar a falar dela que aconteceu isso", alertou um seguidor, no Twitter. Outro observou: "Estamos mandando forças para Jojo".