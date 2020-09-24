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Pressão alta

'A Fazenda 12': Jojo Todynho preocupa fãs após pedir ajuda médica

Cantora apresentou pressão alta e, após atendimento médico, conversou sobre seu estado de saúde com Luiza Ambiel

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 08:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 08:34
"A Fazenda 12": a cantora Jojo Todynho em noite de votação do reality da Record Crédito: Record TV/Reprodução
Jojo Todynho deixou os fãs preocupados na noite desta quarta (23). A funkeira, confinada no "A Fazenda 12", solicitou ajuda médica do reality após sentir um mal-estar. 
A artista contou com a ajuda de Rodrigo Moraes, o fazendeiro da semana, para chegar até o posto médico do reality da Record. Ao ver a situação, Matheus Carrieri foi à sede do reality contar a notícia aos demais participantes. 
Segundo informações da Caras, as câmeras da Record não filmaram muito mais o que se passou após Jojo acionar a ajuda, mas foi possível ver ainda a cantora voltando do atendimento médico e conversando com Luiza Ambiel, indicando que estava com a pressão alta. 

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A cena deixou os fãs preocupados, que logo se manifestaram pela internet. "Jojo está no médico. Foi só Biel começar a falar dela que aconteceu isso", alertou um seguidor, no Twitter. Outro observou: "Estamos mandando forças para Jojo". 

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