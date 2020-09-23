Rafa Kalimann se derrete por namorado capixaba, Caon: 'Obrigada por tanto'

Rafa Kalimann, do "BBB 20", não rotula o seu relacionamento com o músico capixaba Daniel Caon, ex-Casa de Vidro da mesma edição que a influencer participou do reality da Globo.
No entanto, é inegável que os dois estejam caidinhos um pelo outro. Nesta terça, a bonita chegou a postar vídeo em que o rapaz canta e toca violão no Instagram.
"Obrigada por tanto", escreveu Kalimann, como a legenda do post. Apesar da filmagem indicar Caon, em nenhum momento o bonitão aparece na gravação, mas sua voz é registrada.