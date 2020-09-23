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Vídeo no Instagram

Rafa Kalimann se derrete por namorado capixaba, Caon: 'Obrigada por tanto'

Influenciadora postou vídeo no Instagram em que Daniel Caon, ex-Casa de Vidro do 'BBB 20', aparece cantando e tocando violão

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 08:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 08:27
A ex-BBB e influenciadora Rafa Kalimann
A ex-BBB e influenciadora Rafa Kalimann Crédito: Globo/Paulo Belote
Rafa Kalimann, do "BBB 20", não rotula o seu relacionamento com o músico capixaba Daniel Caon, ex-Casa de Vidro da mesma edição que a influencer participou do reality da Globo.
No entanto, é inegável que os dois estejam caidinhos um pelo outro. Nesta terça, a bonita chegou a postar vídeo em que o rapaz canta e toca violão no Instagram. 

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"Obrigada por tanto", escreveu Kalimann, como a legenda do post. Apesar da filmagem indicar Caon, em nenhum momento o bonitão aparece na gravação, mas sua voz é registrada. 
O músico capixaba Daniel Caon e a suposta namorada, a ex-BBB Rafa Kalimann, em brincadeira do Instagram
O músico capixaba Daniel Caon e a suposta namorada, a ex-BBB Rafa Kalimann, em brincadeira do Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann

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