Estado de saúde de Vanusa piora e cantora é intubada na UTI

O boletim, assinado pelos médicos Luiz Otávio Lopes Abrantes e Caio Genovez Medina, aponta que a piora ocorreu nas últimas seis horas.

No sábado (19), ela teve uma alteração na pressão arterial (instabilidade hemodinâmica), mas foi rapidamente atendida e medicada.

No início de agosto, a cantora Aretha Marcos, 46, filha de Vanusa, confirmou no programa Domingo Espetacular (Record) que a mãe está com Alzheimer e, por isso, estava internada sob cuidados médicos. A internação da artista já era conhecida, mas a doença foi confirmada apenas recentemente.