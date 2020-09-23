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Estado de saúde de Vanusa piora e cantora é intubada na UTI

Vanusa foi hospitalizada anteriormente devido a problemas de depressão e dependência química

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 08:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 08:01
A cantora Vanusa
A cantora Vanusa Crédito: Reprodução/Instagram @vanusacantoraoficial
cantora Vanusa, 72, teve uma nova piora em seu quadro respiratório nesta terça (22). Ela teve de ser entubada e está respirando com a ajuda de aparelhos na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos (SP).
O boletim, assinado pelos médicos Luiz Otávio Lopes Abrantes e Caio Genovez Medina, aponta que a piora ocorreu nas últimas seis horas.
No final da semana passada, a cantora estava na fase final do tratamento de uma pneumonia e apresentava bom estado geral de saúde, conversando e respirando sem a necessidade de aparelhos
No sábado (19), ela teve uma alteração na pressão arterial (instabilidade hemodinâmica), mas foi rapidamente atendida e medicada.

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No início de agosto, a cantora Aretha Marcos, 46, filha de Vanusa, confirmou no programa Domingo Espetacular (Record) que a mãe está com Alzheimer e, por isso, estava internada sob cuidados médicos. A internação da artista já era conhecida, mas a doença foi confirmada apenas recentemente.
Vanusa foi hospitalizada anteriormente devido a problemas de depressão e dependência química.

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