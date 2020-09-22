Fernando Zor, dupla de Sorocaba, sofre acidente de carro em São Paulo

Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba Crédito: Instagram/@fernando/@eduardorochafotografia

O cantor Fernando Zor, 36, conhecido por formar dupla sertaneja com Sorocaba, sofreu um acidente automobilístico nesta manhã de terça-feira (23). Ele estava a caminho de um compromisso pessoal em São Paulo, quando perdeu o controle do veículo devido à chuva forte.

Segundo a assessoria do cantor, o acidente aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. O músico foi hospitalizado em Jundiaí, apenas para check-up, mas já está em sua casa e passa bem.

Bastante ativo nas redes sociais, onde acumula mais de três milhões de seguidores, Zor ainda não comentou sobre o ocorrido.

A dupla, que tem realizado algumas lives durante a pandemia, afirmou na semana passada que deverá juntar as canções inéditas divulgadas nesses shows online em um novo álbum. Eles não divulgaram a data prevista de lançamento, mas revelaram que querem trazer mais da influência country a suas obras.

Recentemente Fernando Zor terminou definitivamente seu namoro com a cantora Maiara, da dupla com Maraísa. Após idas e vindas, o casal anunciou o término em julho deste ano. Eles estavam juntos desde o começo de 2019.