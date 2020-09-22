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Rodovia dos Bandeirantes

Fernando Zor, dupla de Sorocaba, sofre acidente de carro em São Paulo

Cantor já está em sua casa e passa bem, afirma a assessoria

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 16:23
Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba
Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba Crédito: Instagram/@fernando/@eduardorochafotografia
O cantor Fernando Zor, 36, conhecido por formar dupla sertaneja com Sorocaba, sofreu um acidente automobilístico nesta manhã de terça-feira (23). Ele estava a caminho de um compromisso pessoal em São Paulo, quando perdeu o controle do veículo devido à chuva forte.
Segundo a assessoria do cantor, o acidente aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. O músico foi hospitalizado em Jundiaí, apenas para check-up, mas já está em sua casa e passa bem.
Bastante ativo nas redes sociais, onde acumula mais de três milhões de seguidores, Zor ainda não comentou sobre o ocorrido.

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A dupla, que tem realizado algumas lives durante a pandemia, afirmou na semana passada que deverá juntar as canções inéditas divulgadas nesses shows online em um novo álbum. Eles não divulgaram a data prevista de lançamento, mas revelaram que querem trazer mais da influência country a suas obras.
Recentemente Fernando Zor terminou definitivamente seu namoro com a cantora Maiara, da dupla com Maraísa. Após idas e vindas, o casal anunciou o término em julho deste ano. Eles estavam juntos desde o começo de 2019.
"A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida. Como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram nosso relacionamento", escreveu Zor.

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