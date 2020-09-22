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Fátima Bernardes perde a voz e é substituída às pressas por Patrícia Poeta

Apresentadora deve voltar ao comando do 'Encontro' na quarta (23)

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 16:09
Fátima Bernardes perde a voz e é substituída às pressas por Patrícia Poeta no programa Encontro
Fátima Bernardes perde a voz e é substituída às pressas por Patrícia Poeta no programa Encontro Crédito: Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta, 43, foi chamada às pressas para substituir Fátima Bernardes, 58, no comando do programa Encontro (Globo), da manhã desta terça (22). A mudança foi necessária, segundo a substituta, porque Fátima perdeu a voz com a virada do tempo no Rio.
"Ontem [21], no fim da noite a Fátima perdeu a voz por causa dessa mudança de tempo. E hoje, então, vim rapidinho para fazer companhia para você que está em casa. Amanhã [23], se Deus quiser, a Fátima volta", disse Poeta.
Poeta, que é uma das apresentadoras do programa É de Casa, já substituiu Bernardes em outras oportunidades, como em suas férias deste ano, em julho. Além dela, na ocasião, Fernanda Gentil, também foi chamada para cobrir o período.

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