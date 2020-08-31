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'Foi em busca do sonho, diz Fátima Bernardes após filho sair do Brasil

Vinícius Bonemer também recebeu postagens de despedida de sua namorada, madrasta e irmã

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 16:22
Da esquerda para a direita: Beatriz Bonner, Laura Bonner, Vinícius Bonner, Thalita Martins e a apresentadora Fátima Bernardes Crédito: Instagram / @fatimabernardes
A apresentadora Fátima Bernardes fez uma publicação em seu Instagram no domingo, 30, para se despedir do filho, Vinícius Bonemer, que tem 22 anos e é fruto de seu relacionamento com o jornalista William Bonner. O jovem saiu do Brasil para morar em outro país.
E lá foi ele em busca do sonho. Vamos sentir muita saudade, comentou Fátima. Apesar de não informar o destino de Vinícius, as publicações indicam que ele vai morar em um local onde se fale o idioma francês.
A namorada de Vinícius, Thalita Martins, também fez uma publicação de despedida e citou a França: Fico muito orgulhosa de ver você conquistando seus sonhos e fico feliz de estar do seu lado! Como eu sempre falo, te amo mais que tudo e te espero para irmos pra França juntos!.
Ver essa foto no Instagram

E lá foi ele... Fiquei horas pensando no que escrever para essa pessoa tão especial pra mim. É difícil, porque tem tanta coisa que gostaria de falar. Bichinho, você é perfeito pra mim! Companheiro, amigo, carinhoso, gentil, estudioso, comprometido... Tudo isso e muito mais! Eu to tão feliz por você que choro (e de saudade também né)! Fico muito orgulhosa de ver você conquistando seus sonhos e fico feliz de estar do seu lado! Como eu sempre falo, te amo mais que tudo e te espero para irmos pra França juntos! Vamos juntos, sempre! A saudade aperta, mas tenho certeza que mais coisas nos conectam do que nos separam! Ta petite chose taime! Tu me manques déjà ??

Uma publicação compartilhada por Thalita Martins (@thalitinha.mm) em

Beatriz Bonemer, uma das duas irmãs do jovem, fez um post de despedida em que disse, em francês, que espera reencontrar o irmão no Natal. Natasha Dantas, que é casada com William Bonner desde 2018 e é madrasta de Vinícius, também fez um post para ele. No?s ficamos aqui, desejando so? o melhor e contando o tempo pra nos reencontrar!, comentou ela.
Ver essa foto no Instagram

Como deixar todos com saudade, mesmo sabendo que em pouco meses nos veremos de novo?  topar fazer tudo ??  ser um filho/enteado amoroso e companheiro ??  ter soluc?o?es para resolver qualquer problema ligado aos aparelhos eletro?nicos ??  rir descontroladamente com The Office ??  ajudar a fazer comida e deixar cozinha limpinha depois. ??  indicar o?timas se?ries para se maratonar ??  fazer uma pipoca muito boa ??  ser o namorado mais fofo pra Thalitinha ??  ser o irma?o que esta? por perto sempre que as irma?s precisam ??  ser o amigo de todas as horas ?? (@flaviapaesleme) Nossa, a lista e? grande. O que importa mesmo e? saber que ele esta? feliz e se realizando! No?s ficamos aqui, desejando so? o melhor e contando o tempo pra nos reencontrar !!!!!! ??

Uma publicação compartilhada por Natasha D B (@natashavdantasb) em

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